Formule 1

F1 : Hamilton, Grosjean… Grâce au halo, des catastrophes ont été évitées

Publié le 4 juillet 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, le Grand Prix de Silverstone a été marquée par le terrible accident de Guanyu Zhou. Le pire a toutefois été évité pour le pilote Alfa Romeo, grâce notamment au halo de sa monoplace. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que ce récent ajout sur les F1 sauve la vie des pilotes. Lewis Hamilton et Romain Grosjean peuvent également en témoigner.

Pour la 10ème manche de la saison de Formule 1, les pilotes étaient ce week-end du côté de la Grande-Bretagne pour le Grand Prix de Silverstone. Au terme d’une course folle, c’est Carlos Sainz Jr qui s’est imposé. Alors que l’Espagnol était parti pour la première fois de sa carrière en pole position, il s’offre là sa première victoire dans sa carrière. Une joie immense pour le pilote Ferrari, qui aurait pu être ternie par le terrible accident de Guanyu Zhou. En effet, au départ de ce Grand Prix de Silverstone, il y a eu un violent accrochage entre Pierre Gasly, George Russell et le Chinois. Ce dernier a alors vu son Alfa Romeo se retourner et foncer à toute vitesse vers les barrières de sécurité. Zhou est d’ailleurs passé au-dessus avant de finalement être stoppé par les grillages. On a alors craint le pire pour le rookie en F1, mais finalement, plus de peur que de mal pour le Chinois.

Zhou a échappé au pire

La catastrophe a ainsi été évitée de justesse pour Guanyu Zhou. Et le pilote Alfa Romeo peut notamment remercier le halo de sa monoplace. En effet, sans cela, le Chinois aurait pu y rester. D’ailleurs, alors que cela va désormais mieux pour Zhou, rapporté par L'Equipe , il a directement tenu à envoyer un message soulignant l’importance de son halo dans cet accident :« Le halo m'a sauvé. Je remercie la FIA et Formula One pour leur travail sur la sécurité, mais aussi les commissaires et médecins qui sont intervenus si rapidement ». Aujourd’hui, le halo fait donc ses preuves en F1 alors qu’il y a quelques mois de cela, il était décrié par les pilotes. Mais merci donc le halo et à l’instar de Zhou, d’autres pilotes ont échappé au pire.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0 — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022

Wolff remercie le halo pour Hamilton

Le halo a également sauvé la vie de Lewis Hamilton. En septembre dernier, le pilote Mercedes avait eu un gros accident avec Max Verstappen lors du Grand Prix de Monza. Les images étaient alors incroyables. On avait ainsi pu voir la Red Bull monter carrément sur la Mercedes du Britannique, lui touchant presque la tête. Mais le pire a donc été évité de justesse, là encore grâce au halo. Après cet accident de Lewis Hamilton, Toto Wolff avait notamment expliqué : « Nous avons vu que le Halo avait sauvé la vie de Lewis aujourd'hui, et Max a subi un gros choc à Silverstone. Nous ne voulons pas arriver à une situation où il faudra intervenir parce que quelqu'un est sérieusement blessé ».

« La meilleure chose que nous ayons introduite en F1 »