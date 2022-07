Formule 1

F1 : Les effroyables images du crash à Silverstone (vidéo)

Publié le 3 juillet 2022 à 17h25 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne venait d’être donné, Guanyu Zhou a été victime d’un terrible crash après une collision avec George Russell (Mercedes). La monoplace du pilote Alfa Romeo s’est retrouvée sur le toit, propulsée dans le bac à graviers. Le Chinois a été évacué sur civière et transporté à l’hôpital.

Après la première pole position en carrière de Carlos Sainz Jr (Ferrari) décrochée samedi sur le circuit de Silverstone, la Formule 1 avait rendez-vous ce dimanche à 16h pour le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une course qui devrait une fois de plus nous livrer une bataille de haute intensité entre Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen et Sergio Perez (Red Bull), les trois prétendants au titre mondial cette année.

Les images extrêmement impressionnantes du crash de Guanyu Zhou au départ du #BritishGP Le pilote va bien 🙏#BritishGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/lTtvCw9qbV — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022

Un départ particulièrement mouvementé

Alors que les feux venaient tout juste de s’éteindre sur la grille de départ, Max Verstappen prenait un meilleur envol que Carlos Sainz Jr pour s’emparer de la tête avant même le premier virage. Mais ce n’est certainement pas le dépassement du Néerlandais sur l’Espagnol qui a retenu l’attention. Un peu plus loin dans le peloton, un impressionnant crash a impliqué plusieurs voitures. Alors qu’il allait négocier le premier tournant du circuit, George Russell (Mercedes) a heurté Guanyu Zhou. La roue avant gauche du Britannique a été percutée par l’Alfa Romeo, qui s’est retrouvée sur le toit, propulsée à toute vitesse dans le bac à graviers. Ce même bac à graviers a soulevé la monoplace, terminant sa course dans les grillages, au-dessus du muret des pneus, à quelques mètres seulement des spectateurs.

Les images de l'énorme crash du départ en caméra embarquée avec les pilotes 🎥#BritishGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/sx6Wm2oOhH — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022

L'incroyable crash de Zhou

Il a fallu plusieurs minutes aux commissaires de course pour extraire Guanyu Zhou de sa monoplace, coincé entre son halo et le muret de pneus. Bien qu’il ait été allongé sur une civière, le rookie de cette saison 2022 peut fort heureusement bouger et « va bien » , a annoncé son écurie Alfa Romeo sur son compte Twitter . Le pilote de 23 ans a été immédiatement transporté au centre médical du circuit de Silverstone, afin de passer des examens. Malheureusement, le crash entre Zhou et Russell n’a pas été le seul violent accrochage de ce départ.

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022

Plusieurs pilotes contraints à l'abandon

Alors qu’il entrait lui aussi dans le premier virage, Alexander Albon (Williams) a été percuté de l’arrière par Sebastian Vettel (Aston Martin). Le Thaïlandais n’a rien pu faire pour empêcher son bolide de heurter le mur et de partir en tête-à-queue en plein milieu de la piste. L’ancien pilote Red Bull, malgré lui, n’a rien pu faire pour éviter l’Alpine d’Esteban Ocon et l’Alpha Tauri de Yuki Tsunoda. Le tricolore a vu sa suspension avant droite se casser et son pneu crever, tandis que la japonais s’est retrouvé avec son aileron avant explosé. Bref, c'est un premier tour particulièrement riche en rebondissements auquel nous avons eu droit, et qui à contraint plusieurs pilotes à l'abandon : George Russell, Guanyu Zhou et Alexander Albon n'ont en effet pas repris la course, au contraire d'Esteban Ocon et Yuki Tsunoda.