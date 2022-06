Formule 1

Formule 1 : Présentation du Grand Prix de Silverstone

Publié le 30 juin 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Deux semaines après la victoire de Max Verstappen à Montréal, la Formule 1 débarque en Angleterre pour le Grand Prix de Silverstone. Sur ce circuit légendaire, c’est une course rythmée qui attend les pilotes où Verstappen et Hamilton se souviendront de leur accrochage de l’an dernier. Dans le même temps, Charles Leclerc tentera de semer le trouble. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce Grand Prix de Silverstone !

Pour ce premier week-end de juillet, la Formule 1 reprend ses droits ! Après deux semaines d’abstinence, les pilotes seront de retour pour le Grand Prix de Silverstone, en Grande-Bretagne. S’il est autorisé à courir (incertain en raison de la nouvelle règle concernant le port des bijoux), Lewis Hamilton aura l’ambition de répéter sa bonne performance de Montréal. Au Canada, le pilote de l’écurie Mercedes a accroché son deuxième podium de la saison, encourageant avant de revenir chez lui. Mais les leaders du championnat comptent bien lui griller la priorité. Encore vainqueur lors de la dernière course, Max Verstappen va vouloir confirmer mais surtout se rapprocher un peu plus d’un deuxième titre de champion du monde. De son côté, Charles Leclerc cherchera à l’emporter pour refaire son retard sur Verstappen qui a pris le large en tête du classement des pilotes.

Perez, Norris… Les pilotes se plaisent à Silverstone

Circuit historique de la F1, Silverstone a été modifié à de nombreuses reprises. Mais aujourd’hui, il s’est fait sa place et est l’un des tracés les plus appréciés des pilotes, surtout pour son enchaînement de virages. « J’adore le deuxième secteur, avec les virages rapides. C’est très agréable et c’est probablement le meilleur enchaînement. On sent que la voiture est à sa limite, c’est une sensation fantastique », expliquait Sergio Perez. Ce week-end sera donc l’occasion de voir où en sont les écuries avec leur monoplace respective. Et avec les nouveaux règlements instaurés, tout le monde s’attend à une course encore plus alléchante. « Je pense que c'est sur les circuits où l'on a ces virages plus longs, comme à Silverstone, que l'on voit les grandes différences par rapport aux années précédentes. J'espère que [Silverstone] sera à la hauteur et que le spectacle sera meilleur et plus divertissant », lance Lando Norris dans des propos relayés par Motorsport.com . Prometteur.

On se souvient tous de cet incroyable #BritishGP 2020 avec ses crevaisons en série... dont celle de Lewis Hamilton qui termine sur trois roues ! 💥🛞Toutes les rétros du Grand Prix de Grande-Bretagne sont disponibles sur @canalplus ▶️ : https://t.co/7plkVWcBU3 pic.twitter.com/E3huausR2q — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 29, 2022

Verstappen et Hamilton n’ont rien oublié

Au-delà de conforter son avance en tête du championnat, Max Verstappen va vouloir réagir, un an après la polémique avec Lewis Hamilton. Leur collision a été l’un des événements de la saison, en témoigne la récente déclaration de Nelson Piquet, accusé de racisme dans la foulée. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts mais Verstappen n’a pas oublié. Plus assagi, Lewis Hamilton tentera déjà de faire une bonne course, lui qui vit une saison très compliquée avec Mercedes. Avec ses sept victoires sur les huit dernières courses à Silverstone, le pilote anglais a les cartes en main. Pour Ferrari, l’idée sera de renouer avec le succès en Angleterre. Depuis 2018 et une victoire de Sebastian Vettel, l’écurie italienne n’a pas glané la moindre victoire. Une fois de plus, ce Grand Prix s’annonce disputé.



Vendredi, les essais libres 1 et 2 se tiendront à 14h et 17h. Samedi, les essais libres 3 auront lieu à 13h et les qualifications à 16h. Enfin, le départ de la course sera donné dimanche à 16h.