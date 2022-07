Formule 1

F1 - Silverstone : Racisme, homophobie, conneries… Le week-end fou d'Hamilton

Publié le 4 juillet 2022 à 7h35 par Baptiste Lefilliatre

Arrivé en troisième position du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche, Lewis Hamilton a connu des derniers jours particulièrement mouvementés. Le septuple champion du monde, en plus de son week-end de course, a dû faire face aux propos racistes et homophobes de Nelson Piquet, ainsi qu’aux critiques de l’ancien patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone.

C’est un week-end complètement fou qui se termine pour Lewis Hamilton à l’issue du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors qu’il connait un début de saison particulièrement compliqué avec Mercedes, le septuple champion du monde n’arrivait clairement pas en position de favori à Silverstone. Mais il avait fait une promesse aux innombrables fans britanniques qui étaient venus le soutenir en masse sur le circuit : il donnerait son maximum pour finir sur le podium. Pari tenu, puisque l’Anglais, parti cinquième sur la grille départ, est finalement monté sur la troisième marche du podium, après une course brillante de sa part.

Hamilton victime de propos racistes…

Mais Lewis Hamilton, malheureusement pour lui, n’a pas eu que son week-end de course à gérer. Le pilote âgé de 37 ans n’a en effet pas été épargné par les propos racistes de Nelson Piquet à son encontre, puisque ce dernier l’a qualifié de « petit nègre » en évoquant son crash à Silverstone en 2021 avec Max Verstappen (Red Bull). Si Hamilton a bien évidemment condamné les propos du triple champion du monde de la F1, la Fédération Internationale de l’Automobile, Formula 1 et de nombreux pilotes et écuries de la grille ont également dénoncé les insultes du Brésilien, qui ne s’est d’ailleurs pas arrêté en si bon chemin.

… et homophobes

Même s’il a tenté d’éteindre l’incendie médiatique qu’il avait déclenché, en présentant ses excuses à Hamilton, puis en expliquant que ses paroles avaient été mal traduites par la presse, Nelson Piquet a de nouveau insulté King Lewis , et ce dans la même interview dévoilée par le site Grandepremio.com : cette fois-ci, il s’agissait de propos homophobes pour qualifier le numéro 44, lorsque Piquet évoquait la rivalité entre Hamilton et Nico Rosberg lorsque les deux hommes étaient à l’époque coéquipiers chez Mercedes. Une polémique de plus pour LH , mais pas la dernière…

Ecclestone et les « conneries moralisatrices » d’Hamilton