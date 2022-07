Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Verstappen s’attaque à un nouveau record

Publié le 8 juillet 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Seulement une semaine après la première victoire en carrière de Carlos Sainz Jr à Silverstone, la Formule 1 fera une escale à Spielberg pour le Grand Prix d’Autriche. Max Verstappen sera évidemment attendu au tournant après un mauvais résultat en Grande-Bretagne. Le Néerlandais fera donc faire son maximum pour creuser un écart significatif au classement des pilotes, sur une piste où il s’est régulièrement montré à son avantage.

Une semaine après le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a vu Carlos Sainz Jr décroché sa première victoire en carrière sur le tracé de Silverstone, c’est en Autriche que se rendront les pilotes de Formule 1. Le Red Bull Ring de Spielberg accueillera de nouveau la discipline sur sa piste longue de 4,318 km et composée de 10 virages. Le circuit favorise la vitesse mais contient néanmoins un aspect technique du fait des changements de dénivellation de la piste, située dans la région montagneuse de Styrie. Après sa septième place décevante à Silverstone, Max Verstappen sera naturellement attendu au tournant sur un tracé qu’il affectionne particulièrement.

F1 - GP d'Autriche : Verstappen, Pérez... A domicile, Red Bull veut assommer Ferrari https://t.co/an9HW83j9w pic.twitter.com/LYbiGjb3bv — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Verstappen grand favori en Autriche

Depuis le retour du Grand Prix d’Autriche, Max Verstappen est sorti victorieux à trois reprises (2018, 2019, 2021). Mais sur le tracé de Spielberg, le Néerlandais compte quatre succès après sa première place au Grand Prix de Styrie l'an dernier. Recordman ex-aequo avec Alain Prost du nombre de sacres au Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen pourrait donc écrire l’histoire et ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Mais il n’est pas le seul à s’être montré à l’aise sur le Red Bull Ring ces dernières années.

Bottas va connaître plus de difficultés que les années précédentes

En effet, Valtteri Bottas a souvent été en réussite sur le tracé de Spielberg lui aussi. Avec deux victoires depuis le retour du Grand Prix dans le calendrier de la Formule 1 en 2014, le Finlandais a exactement le même nombre de victoires que des pilotes comme Nico Rosberg, Mika Häkkinen ou encore le légendaire Michael Schumacher. Toutefois, il n’est pas sûr que Valtteri Bottas soit en mesure de rivaliser avec Max Verstappen au volant de son Alfa Romeo au vu de l’écart de vitesse entre les deux voitures. Mais l’ancien de Mercedes n’est pas le seul adversaire redoutable pour le pilote de Red Bull.

Pérez joue possiblement gros, Leclerc n’a jamais fait mieux que deuxième

Sergio Pérez pourrait avoir un coup à jouer ce week-end. Malgré son abandon au Grand Prix du Canada, le Mexicain affiche une excellente forme ces derniers temps. Le coéquipier de Max Verstappen est monté à quatre reprises sur le podium lors des cinq dernières courses, avec une victoire à Monaco. Seulement 34 points le séparent de Max Verstappen et un nouveau bon résultat pourrait le rapprocher de la place de leader du classement des pilotes. Charles Leclerc pourrait lui aussi avoir sa chance. Malgré des problèmes techniques assez récurrents ces derniers temps, le Monégasque possède l’une des voitures les plus rapides de la saison. Si sa monoplace reste fiable en Autriche, il pourrait avoir des chances de rivaliser avec Max Vertsappen. Par le passé, Charles Leclerc a déjà décroché une pole position à Spielberg (en 2019) et avait finalement terminé deuxième derrière le Néerlandais. L’année suivante, en 2020, le pilote de 24 ans avait également fini en deuxième position, derrière Valtteri Bottas. Cette année pourrait donc être l’occasion pour lui d’enfin décrocher sa première victoire au Grand Prix d’Autriche, à l’instar de son coéquipier Carlos Sainz Jr le week-end dernier à Silverstone.

Sainz Jr a une chance après sa victoire à Silverstone, Hamilton comme outsider

D’ailleurs, l’Espagnol pourrait lui aussi avoir ses chances à Spielberg. Carlos Sainz Jr détient le record du meilleur temps en course avec un tour réalisé en 1:05.619 en 2020. Après avoir fait le plein de confiance en Grande-Bretagne, le pilote de Ferrari pourrait réitérer l’exploit. Lewis Hamilton, quant à lui, pourrait bien être l’outsider de cette course. S’il a montré quelques difficultés avec sa monoplace depuis le début de saison, Mercedes semble avoir trouvé une solution à ces problèmes comme l’écurie l’a montré en Grande-Bretagne. De plus, le Britannique a déjà deux victoires (en 2016 et 2020) et trois pole positions (en 2015, 2016 et 2020) à son actif sur le tracé de Spielberg et pourrait donc avoir quelques cartes à jouer ce week-end.