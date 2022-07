Formule 1

F1 : Déjà une critique pour le GP de Spielberg

Publié le 7 juillet 2022 à 7h35 par Thibault Morlain

Après le Grand Prix de Silverstone, la Formule 1 va faire escale en Autriche pour ce week-end. A l’occasion de la 11ème manche de la saison, c’est le Grand Prix de Spielberg qui est au programme pour les différents. Et petit changement par rapport à d’habitude, il y aura une course sprint pour établir la grille de départ finale du Grand Prix. Un format dont n’est pas fan Mick Schumacher.

Rendez-vous donc en Autriche ce week-end pour la F1 ! Après le Grand Prix de Silverstone, les stars du paddock vont s’expliquer lors du Grand Prix de Spielberg. Alors que Carlos Sainz Jr va se présenter avec la confiance glanée grâce à sa victoire en Grande-Bretagne, Charles Leclerc aura certainement à coeur de revenir sur le devant de la scène tandis que Max Verstappen aura une revanche à prendre après ses problèmes à Silverstone. Qui partira alors en pole position ? Pour établir la grille de départ du GP de Spielberg, les pilotes auront d’abord le droit aux séances de qualifications, mais celles-ci donneront l’ordre de départ de la course sprint. Et c’est celle-ci qui déterminera alors le pilote qui partira de la pole position en Autriche. Un format qui n’est pas vraiment habituel en F1 et cela ne fait pas vraiment l’unanimité parmi les pilotes concernés par cette course.

Schumacher pas fan du sprint

Et s’il y en a un qui n’aime pas cette course sprint, c’est Mick Schumacher. Avant le Grand Prix de Spielberg, le pilote Haas a ainsi fait part de son opposition sur ce format. « J’ai souvent disputé le format Sprint en Formule 2, mais je préfère les séances d’essais libres qui nous permettent de perfectionner la voiture, puis disputer la qualification. La pression monte jusqu’à l’évènement que tout le monde attend mais avec le Sprint, il n’y a qu’une seule séance d’essais libres avant la qualification, puis nous allons disputer le Sprint qui arrive parfois un peu trop vite », a lâché Schumacher, rapporté par NextGen Auto .

« Je suis excité rien qu’à l’idée d’aller en Autriche »

Bien qu’il n’aime pas le format du Grand Prix de Spielberg, Mick Schumacher est tout de même très content d’aller en Autriche. Le fils de la légende Michael Schumacher a ainsi confié : « Je suis excité rien qu’à l’idée d’aller en Autriche. C’est un super circuit et un super endroit, c’est toujours agréable d’y aller. La météo y est généralement bonne, j’amène donc mon vélo avec moi pour aller rouler avec l’équipe. Le cadre est magnifique : toutes ces montagnes, c’est vraiment cool. J’y ai passé un super moment avec l’équipe l’année dernière et j’ai particulièrement apprécié la zone montagneuse. C’est un circuit qui m’a toujours souri d’une certaine manière, j’espère donc que nous connaitrons un bon weekend ».

La clé du Grand Prix de Spielberg