F1 - GP d’Autriche : Hamilton victime d’un gros accident, Verstappen déroule en qualifications

Publié le 8 juillet 2022 à 19h20 par Bernard Colas mis à jour le 8 juillet 2022 à 19h57

Au terme d'une séance très mouvementée, Max Verstappen a signé la 16e pole position de sa carrière en Autriche en devançant de peu Charles Leclerc (+0.255) et George Russell (+0.400). Le Néerlandais et Red Bull ont de quoi savourer après avoir triomphé durant la première séance d’essais libres, mais l‘ambiance est radicalement différente chez Mercedes avec les sorties de piste de Lewis Hamilton puis George Russell.

Une semaine après une course très mouvementée sur le circuit de Silverstone, la Formule 1 a posé ses valises en Autriche pour la 11e étape du championnat, et le spectacle est déjà au rendez-vous. Désireux de se rattraper après sa 7e place en Grande-Bretagne, Max Verstappen a démarré sur les chapeaux de roue en signant le meilleur temps de la première séance d’essais libres (1:06.302) devant Charles Leclerc (+0.255) et George Russell (+0.400). Alors que la deuxième et dernière séance d’essais libres du week-end aura lieu ce samedi, le Néerlandais de Red Bull a poursuivi sur sa lancée lors des qualifications, lui permettant de partir en pole sur la course sprint, ayant également lieu samedi.

Verstappen triomphe à domicile avec sa Red Bull

Comme à Imola, Max Verstappen va donc prendre le départ de la course sprint depuis la première place ce samedi, à domicile, puisque l’actuel leader au classement général a signé le meilleur temps de la séance de qualifications, sa 16e pole de sa carrière, devançant de peu les deux Ferrari Charles Leclerc (0"029) et Carlos Sainz (0"082). L’autre Red Bull piloté par Sergio Pérez a pris la 4e place. Une séance rythmée, voire chaotique diront certains, marquée par les accidents successifs de Lewis Hamilton et George Russell.

Max Verstappen en pole position - Grand Prix d'Autriche - F1C'est la 16ème fois de sa carrière que le Néerlandais se trouve dans cette position#AustrianGP 🇦🇹 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/Ao0lwHVWym — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 8, 2022

Catastrophe pour Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell dans le mur

Pour Mercedes, c’est en effet un début de week-end catastrophique puisque Lewis Hamilton et George Russell ont été victimes de grosses sorties de piste en Q3, provoquant deux drapeaux rouges en fin de séance. Le multiple champion du monde a été le premier à se rater en sortie de virage et à envoyer sa monoplace dans le mur, avant que George Russell soit également victime d’une sortie de route, sous le regard noir de Toto Wolff. Le jeune pilote Mercedes partira malgré tout 5e s’il n’écope pas d’une pénalité après avoir traversé la piste, tandis que Lewis Hamilton devra se contenter de la 10e place samedi.

🗨️ "Je suis tellement désolé d'avoir endommagé la voiture" Grosse erreur de Lewis Hamilton en Q3, il termine dans les graviers 🫤Le replay 🔽 | #AustrianGP pic.twitter.com/F3z4nyTwsn — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 8, 2022

La grille de départ pour la course sprint

01 Max Verstappen (Red Bull)

02 Charles Leclerc (Ferrari)

03 Carlos Sainz (Ferrari)

04 Sergio Perez (Red Bull)

05 George Russell (Mercedes)

06 Esteban Ocon (Alpine)

07 Kevin Magnussen (Haas)

08 Mick Schumacher (Haas)

09 Fernando Alonso (Alpine)

10 Lewis Hamilton (Mercedes)

11 Pierre Gasly (AlphaTauri)

12 Alex Albon (Williams)

13 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15 Lando Norris (McLaren)

16 Daniel Ricciardo (McLaren)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19 Nicholas Latifi (Williams)

20 Sebastian Vettel (Aston Martin)