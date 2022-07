Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Ça chauffe chez Ferrari, la bagarre est lancée entre Leclerc et Sainz

Publié le 9 juillet 2022 à 23h35 par Bernard Colas

Une semaine après le Grand Prix de Silverston, la tension n’est pas retombée chez Ferrari. Ce samedi, Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont livré une grosse bataille en Autriche lors de la course sprint, et le Monégasque a finalement pris le dessus sur son coéquipier, terminant derrière Max Verstappen. Après ce duel, les deux pilotes de la Scuderia ont reconnu que cela était chaud sur le circuit de Spielberg.

Comme en Italie, Max Verstappen s’est illustré ce samedi lors de la course sprint sur le circuit de Spielberg. Le Néerlandais s’est logiquement imposé et s’élancera en première position pour le Grand Prix d’Autriche dimanche à 15h, mais le spectacle était derrière. Une semaine après la victoire de Carlos Sainz à Silverstone et la frustration de Charles Leclerc contre la stratégie de Ferrari, les deux pilotes se sont livré une grosse bataille pour le podium, et cela aurait pu coûter cher à la Scuderia .

« Nous avons eu une petite bagarre avec Carlos et oui, j'ai commencé à pousser »

En concurrence, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont en effet pris de gros risques ce samedi, et il n’aurait pas été surprenant de voir les deux monoplaces se toucher. Deuxième de la course sprint, le Monégasque a reconnu qu’une « petite bagarre » avait éclaté avec l’Espagne sur le circuit de Spielberg. « C'était délicat, évidemment. La première partie de la course est une question de gestion, mais Max était très rapide, il poussait beaucoup au début, alors j'essayais juste de contrôler mes pneus pour attaquer à la fin. Puis nous avons eu une petite bagarre avec Carlos et oui, j'ai commencé à pousser, je gagnais un peu, mais c'était très serré dans l'ensemble. Pour la course, j'espère mettre plus de pression sur Max. Je compte sur l'aide de Carlos pour ça », confie Leclerc, dans des propos relayés par L’Équipe .





Bataille entre Charles Leclerc et Carlos Sainz dans le 6ème tour#AustrianGP 🇦🇹 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/SlDDpDmtoY — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 9, 2022

« C'était sympa, c'était fun, comme ce que cela doit être ! C'était de la compétition agréable »

Une « bagarre » également évoquée par Carlos Sainz, troisième de la course sprint, satisfait de ce duel : « J'ai pris un bon départ, puis j'ai été impliqué dans quelques bagarres avec Charles (Leclerc) au niveau du virage 3. C'était sympa, c'était fun, comme ce que cela doit être ! C'était de la compétition agréable. J'ai sans doute surchauffé mes pneus en roulant dans le sillage de Charles. Cela m'a forcé à ralentir mon rythme. Il nous faut améliorer notre rythme en course, car Max semblait meilleur que nous aujourd'hui en début d'effort. Ensuite, nous l'avons quelque peu rattrapé. La course sera plus longue et nous utiliserons les deux types de gommes. Tout peut arriver. »

« Ce sera très intéressant, une belle bataille entre nous »