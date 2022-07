Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Ça chauffe entre Leclerc et Sainz, Verstappen en profite

Publié le 9 juillet 2022 à 19h35 par Bernard Colas mis à jour le 9 juillet 2022 à 19h59

L’Autriche réussit à Max Verstappen. Après avoir dominé la première séance d’essais libres puis les qualifications ce vendredi, le Néerlandais a remporté la course sprint, lui permettant de prendre la pole position pour la course de dimanche et de grappiller quelques points supplémentaires au classement. Le pilote Red Bull a notamment profité de la bataille livrée par Charles Leclerc (2e) et Carlos Sainz (3e).

Après avoir remporté la première course sprint de la saison sur le GP d'Émilie-Romagne (Italie) en avril, Max Verstappen a de nouveau brillé dans l’exercice ce samedi. Le Néerlandais, qui avait déjà brillé lors de la première séance d’essais libres puis lors des qualifications vendredi, a remporté la course sprint du Grand Prix d'Autriche et partira donc premier dimanche. Un succès logique qui lui permet également de grappiller 8 points au classement. « C’était plutôt serré, on était à fond toute la course. J’ai pu creuser un peu l’écart dans les premiers tours parce que les Ferrari se sont un peu gênées derrière, mais notre vitesse était similaire », a réagi Verstappen après ce succès.

Le Néerlandais s'impose devant Charles Leclerc et Carlos Sainz#AustrianGP 🇦🇹 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/FljPu6FkpX — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 9, 2022

La bataille se poursuit entre Charles Leclerc et Carlos Sainz

Justement, le spectacle avait lieu derrière, entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Une semaine après la victoire de l’Espagnol à Silverstone, les deux Ferrari se sont livré une nouvelle bataille lors de la course sprint pour le podium, ce qui aurait pu faire du dégât. Carlos Sainz n’a pas hésité à attaquer le Monégasque au virage 3, mais ce dernier ne s’est pas laissé faire, terminant deuxième derrière Verstappen, Sainz complète le podium.

Bataille entre Charles Leclerc et Carlos Sainz dans le 6ème tour#AustrianGP 🇦🇹 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/SlDDpDmtoY — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 9, 2022

Cauchemar pour Fernando Alonso

En revanche, la journée est à oublier pour Fernando Alonso et Alpine. L’Espagnol n’a pas pu prendre le départ de la course sprint après un nouveau problème sur sa monoplace, refusant de démarrer au moment du tour de chauffe. De quoi agacer le principal concerné : « La voiture ne s’allumait pas. On a peut-être perdu 50 points déjà sur les problèmes de qualité et de fiabilité. » Avec ce coup dur, Fernando Alonso s’élancera en dernière position ce dimanche, tandis que son coéquipier Esteban Ocon finit 6e devant Kevin Magnussen (Haas) et Lewis Hamilton (Mercedes). L’autre Français, Pierre Gasly, a terminé 16e au volant de son Alpha Tauri. Le Grand Prix d'Autriche aura lieu ce dimanche à 15h, l'occasion pour Max Verstappen de creuser l'écart au classement général, tandis que Charles Leclerc et Carlos Sainz seront surveillés de près sur le circuit de Spielberg.

Le classement de la course sprint

1 - Max Verstappen (NED/Red Bull)

2 - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

4 - George Russell (GBR/Mercedes)

5 - Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

6 - Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

7 - Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

8 - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

9 - Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)

10 - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

11 - Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

12 - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

13 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

14 - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

15 - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull)

16 - Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

17 - Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

18 - Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

19 - Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)

Abandon : Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)