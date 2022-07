Formule 1

F1 : Vettel se rapproche de McLaren

Publié le 13 juillet 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Quadruple champion du monde, Sebastian Vettel traverse une nouvelle saison galère. Il faut dire que son écurie, Aston Martin, se retrouve mal en point cette saison. Malgré la mauvaise forme de son équipe, il ne penserait pas à procéder à des changements pour relancer sa carrière. Pourtant, son nom est associé à plusieurs équipes, notamment à McLaren.

En Autriche, Sebastian Vettel a vécu un week-end compliqué. Vendredi soir, avant la course, il quittait furieux une réunion organisée par les pilotes pour évoquer des problématiques liées au pilotage. Suite à cette décision, les commissaires ont décidé de lui infliger une amende avec sursis de 250 000€ pour avoir enfreint l’article 20.1 du règlement sportif et l’article 12.2.1 f) du code sportif international. Sebastian Vettel n'a pas non plus été à son aise sur sa monoplace Aston Martin. Sur le circuit de Spielberg, l'Allemand a terminé deux fois dans les graviers, terminant à une triste 17ème place, la dernière.

F1 : Un clash éclate, un pilote claque la porte https://t.co/owHTk74j65 pic.twitter.com/AMmsOfwJxg — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Une nouvelle saison décevante

Ancien pilote Red Bull et Ferrari, Sebastian Vettel est bien loin de son niveau, qui lui avait permis de régner sur le monde de la Formule 1 au début de la décennie. Au classement des pilotes, le pilote pointe à la 14ème place, certes devant son coéquipier Lance Stroll, mais bien loin des Max Verstappen et Charles Leclerc. Il faut dire que son équipe n'est pas non plus au mieux cette saison. Difficile donc pour les deux pilotes de se montrer. Mais pour certains médias, ils ne peuvent user de cette excuse. Marca se demande même si ce n'est pas l'année de trop pour Vettel.

Un départ chez McLaren ?

Selon Marca, Sebastian Vettel ne devrait pas prendre sa retraite à la fin de la saison, mais pourrait bien changer d'écurie pour se relancer. Dernièrement, son nom a été associé à McLaren. Il pourrait débarquer pour remplacer Daniel Ricciardo, qui pourrait ne pas être conservé. Toutefois, le média précise que Vettel n'aurait aucune envie d'aller voir ailleurs, malgré les contreperformances d'Aston Martin cette saison.

« Je veux viser des victoires »