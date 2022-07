Formule 1

F1 - Hamilton : Leclerc hausse le ton

Publié le 12 juillet 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu’il a remporté ce dimanche le Grand Prix d’Autriche, sa première victoire en Formule 1 depuis trois mois, Charles Leclerc a tenu à réagir aux comportements racistes, sexistes et homophobes ayant eu lieu dans les tribunes du Red Bull Ring. Le pilote Ferrari appelle à se montrer plus sévère face à ces discriminations.

Et si le Grand Prix d’Autriche marquait un tournant dans la saison de Charles Leclerc ? Trois mois après sa dernière victoire, et après cinq courses sans monter sur le podium, la chance a enfin souri au monégasque, qui a franchi la ligne d’arrivée en premier sur le circuit de Spielberg, s’imposant de justesse devant ses rivaux Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Un succès qui permet au pilote Ferrari de revenir à 38 points de Super Max au championnat du monde des pilotes, et qui le relance (un petit peu) dans la course au titre, alors qu’il reste encore onze Grand Prix à disputer avant la fin de la saison 2022.

Un week-end perturbé par des incidents

Si la course fut animée, avec de nombreux dépassements et rebondissements, l’épreuve fut malheureusement marquée par des incidents dans les tribunes et aux abords du Red Bull Ring. En effet, certains supporters ont eu des comportements racistes, sexistes et homophobes à l’encontre d’autres spectateurs. Des attitudes inacceptables qui se sont produites tout au long du week-end autrichien, et qui furent condamnées par la Formule 1, qui avait publié un communiqué à ce sujet quelques heures avant la course de dimanche. Mais les pilotes aussi ont tenu à réagir à ces tristes événements, à commencer par le vainqueur du jour, Charles Leclerc.

« C’est horrible de voir cela »

« C’est horrible de voir cela. J’ai vu la déclaration de la Formule 1 juste avant la course et oui, j’espère simplement que la Formule 1 pourra faire quelque chose pour cela. Je ne sais pas comment cela peut être réglé, mais il est évidemment inacceptable de voir cela n’importe où, mais évidemment si nous pouvons faire quelque chose, nous devrions et devons faire quelque chose » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Nextgen-auto .

« Nous devons prendre des mesures sévères »