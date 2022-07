Formule 1

F1 : Un nouveau Français en Formule 1 ?

Publié le 10 juillet 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Prometteur aux yeux de la Formule 1 grâce à ses performances en F2, Théo Pourchaire n’a pour l’instant toujours pas été lancé dans le grand bain. Le Français, jeune pilote d’Alfa Romeo, attend son tour avec impatience. Dans tous les cas, il connaîtra ses débuts en F1 cette année, reste maintenant à savoir quand. Et Frédéric Vasseur affirme que ce n’est pas une mince affaire de trouver une date qui convienne à tout le monde.

Pierre Gasly et Esteban Ocon pourraient bien voir débarquer un autre Français en Formule 1 très prochainement. Jeune pilote d’Alfa Romeo qui évolue en F2 pour le moment, Théo Pourchaire devrait faire ses débuts dans la discipline cette année. Le plan initial était de le lancer dans le grand bain lors de la première séance des essais libres du Grand Prix de France, qui sera la prochaine étape après le Grand Prix d’Autriche. Mais finalement, l’annulation du Grand Prix de Russie de Formule 1 a conduit la F2 à organiser sa course de remplacement sur le circuit Paul Ricard le même week-end que le Grand Prix de France de F1. Impossible donc de lancer Théo Pourchaire en F1 au Castellet étant donné qu’il devra déjà prendre part à sa course en F2. Alfa Romeo doit donc de nouveau se creuser la tête pour trouver une date qui convienne à tout le moment pour les débuts du pilote de 18 ans. Mais Frédéric Vasseur se montre plutôt optimiste quant à cela même s'il estime que cela n'est pas vraiment évident.

Our updated Saturday points finishers following Iwasa's penalty, promoting Fittipaldi into P8#AustrianGP #F2 pic.twitter.com/kyeS7jzROI — Formula 2 (@Formula2) July 9, 2022

« Pas de soucis pour Théo, on va trouver une Libre 1 »

« Un problème pour trouver une place en F1 pour Pourchaire ? Non, pas de soucis pour Théo, on va trouver une Libre 1 parce que c’est par règlement qu’il faut donner une séance à un rookie mais quand on en discute, si tu considères que tu as les courses de F2, tu as des événements avec des Sprints... » a confié le patron d’Alfa Romeo dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Toutefois, lancer Théo Pourchaire sur un circuit compliqué semble inenvisageable pour Frédéric Vasseur. Ce dernier a donc exclu un tracé d’office, et ne serait pas vraiment favorable pour un autre.

« Vous ne pouvez pas imaginer donner une session à un débutant à Singapour »

« Nous aurons aussi une séance avec des tests de pneus pour 2023. Et vous ne pouvez pas imaginer donner une session à un débutant à Singapour, même Suzuka sera difficile, même si Max Verstappen l’a fait il y a quelques années » a-t-il avoué. Trouver un créneau semble donc plus difficile à dire qu'à faire pour les débuts de Théo Pourchaire en Formule 1. Mais Alfa Romeo parviendra à dégoter une solution, étant donné que le règlement l’y oblige.

« Nous trouverons la solution, ne vous inquiétez pas »