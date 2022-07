Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Gasly peut crier au scandale

Publié le 9 juillet 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Alors qu’il devait partir quatrième du sprint ce samedi, Sergio Pérez a finalement reculé sur la grille de départ. Le Mexicain a été pénalisé par les commissaires pour avoir franchi les limites de la piste en Autriche lors des qualifications et s'élancera donc de la treizième place de la course sprint. Pierre Gasly, éliminé aux portes de la Q3, peut crier au scandale puisqu’il aurait pu prétendre à une meilleure position sur la grille si la sanction était tombée à temps.

Lors des qualifications ce vendredi, Pierre Gasly a connu une terrible désillusion. Le Français n’a pas réussi à se faire une place en Q3 et a été éliminé aux portes de cette dernière. Pourtant, il n’y pas un grand écart qui le séparait de la dixième place, occupée par Mick Schumacher. En effet, le pilote d’AlphaTauri a manqué la dernière partie des qualifications pour 9 millièmes. Mais la déception pourrait bien être plus grande que prévu pour Pierre Gasly.

F1 - GP d’Autriche : Hamilton victime d’un gros accident, Verstappen déroule en qualifications https://t.co/oOc1PS4zJi pic.twitter.com/4QnyDLyHly — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Pénalisé, Pérez partira de la 13e place pour le sprint, Gasly aurait du aller en Q3

Après les qualifications, Sergio Pérez a été reconnu coupable d’avoir coupé le virage 8 et a donc écopé d’une lourde sanction. Après s’être penché sur le problème, les commissaires ont décidé d’effacer les temps réalisés par le Mexicain lors de la Q3. Ces derniers ont estimé que le pilote de Red Bull n’aurait pas été en mesure d’atteindre la dernière phase des qualifications s’il n’avait pas coupé cette ligne blanche du virage 8. C'est donc le meilleur temps réalisé par le Mexicain avant cette erreur qui est retenu. De ce fait, Sergio Pérez s'élancera de la treizième position lors du sprint ce samedi. Pierre Gasly, quant à lui, aurait pu prétendre à une place en Q3 si les commissaires avaient réagi suffisamment vite pour annoncer la sanction plus tôt. Sur la grille de départ du sprint, le Français a gagné une place puisqu’il partira dixième au lieu d'onzième. Cependant, le pilote d’AlphaTauri aurait pu être plus haut sur la grille de départ s’il avait pu prendre part à la Q3.

« C’est toujours frustrant de manquer la Q3 par une si petite marge »

« Je ne me qualifie pas pour 9 millièmes... Je suis assez content d’aujourd’hui, nous n’avons pas eu d’évolutions depuis quelques courses, donc nous savons que par rapport aux autres voitures, nous avons eu un peu plus de difficultés ces derniers temps. C’est toujours frustrant de manquer la Q3 par une si petite marge, mais je dois dire que je suis content de mon tour, il était assez propre et j’ai pu le mettre ensemble » avait-il confié au micro de Canal + juste après la Q2, alors que la sanction pour Sergio Pérez n’était pas encore tombée.

« Nous devrions être assez compétitifs dans les courses à venir »