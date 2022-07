Formule 1

F1 - GP Autriche : Sainz prêt à rejouer un sale tour à Leclerc pour gagner

Publié le 9 juillet 2022 à 8h35 par Hugo Chirossel

Lors du dernier Grand Prix de Silverstone, Carlos Sainz a remporté la première victoire de sa carrière en Formule 1. Mais ce succès a rapidement laissé place à la polémique. Charles Leclerc a critiqué ouvertement la stratégie de Ferrari, qui a permis à l’Espagnol de l’emporter, un scénario qui risque de se reproduire.

« Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. La première victoire, après 150 courses, avec Ferrari à Silverstone, je ne peux pas demander plus. C'est un jour très spécial, un jour que je n'oublierai jamais. C'est un week-end très spécial dans l'ensemble. Je remercie tout le monde pour le soutien . » Pour la première fois, Carlos Sainz a remporté un Grand Prix de Formule 1, le week-end dernier à Silverstone. Une joie immense pour l’Espagnol, qui n’a pas pu éclipser la polémique qui en a découlé.

Leclerc déçu de la stratégie

Charles Leclerc n’a pas mâché ses mots à l’issue de la course, regrettant une stratégie d’équipe qui lui a été défavorable : « j’aurais pu m’arrêter, on pouvait mais moi on m’a demandé de rester en piste. Donc c’est ce que j’ai fait. Honnêtement, je suis très, très déçu. Surtout pour la 1ère partie de la course, j’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps . » Sainz n’a pas hésité à aller à l’encontre des consignes de Ferrari afin d’aller chercher sa première victoire.

Sainz assume son choix

Un scénario qui pourrait bien se reproduire à l’avenir. En effet, le pilote espagnol a affirmé qu’il ne regrettait pas son choix. « Eh bien, Ferrari a gagné, j'ai gagné, donc c'est sûr que ce n'était pas une mauvaise décision », a-t-il déclaré. « Je pense qu'à ce moment-là, dans la voiture, je savais parfaitement ce que je devais faire. Je savais que je ne devais pas mettre Charles dans une position compromise, mais aussi donner à Ferrari une victoire en course - c'est ce qui compte le plus pour l'équipe et je pense que tout ce que j'ai fait était raisonnable. Je n'ai pas mis Charles dans une situation de risque ou de pression inutile en le dépassant, sachant que j'allais le dépasser assez facilement sur le soft. »

« J'aurais refait la même chose »

Sainz a poursuivi en confirmant qu’il serait prêt à refaire la même chose sans hésitation : « j'ai gagné la course pour Ferrari et je pense que c'était un bon résultat à la fin. Donc oui, j'aurais refait la même chose et je pense que l'équipe a parfaitement compris ma position - c'est pourquoi ils n'ont pas demandé à nouveau les 10 longueurs de voiture parce qu'ils savaient que ce que j'avais argumenté pendant le commentaire radio était totalement valable . »

Leclerc 2e, Sainz 3e

L’ambiance n’est pas donc pas au beau fixe au sein de Ferrari. Ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix d’Autriche, Charles Leclerc a terminé 2e derrière Max Verstappen, mais devant son coéquipier Carlos Sainz. Reste à savoir comment l’écurie compte gérer la situation et si un véritable numéro 1 sera mis en place. A l’heure actuelle, seulement 11 points séparent les deux hommes au classement des pilotes.