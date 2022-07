Formule 1

F1 : Avant le GP d'Autriche, ça chauffe entre Hamilton et Verstappen

Publié le 8 juillet 2022 à 11h35 par Arthur Montagne

Bien qu'ils ne soient plus à la lutte pour le titre mondial l'un contre l'autre, Max Verstappen et Lewis Hamilton n'ont pas pour autant oublié leur bataille mémorable la saison dernière qui a eu connu certains accrochages déjà mémorables, à l'image de celui à Silverstone. Et alors qu'Hamilton s'est réjoui d'une bataille plus propre avec Leclerc, Verstappen est lui ravi de voir que son rival continue d'apprendre à 37 ans. Ambiance.

C'est une évidence depuis la saison dernière, malgré le respect qui uni Lewis Hamilton et Max Verstappen, les deux champions ne partiront jamais en vacances ensemble. Et pour cause, ils se sont livrés une lutte mémorable la saison dernière, l'une des plus marquante de l'histoire de la F1. Arrivés à égalité lors du dernier rendez-vous de la saison, à Abu Dhabi, les deux pilotes ont été départagés par un scénario rocambolesque dans le dernier tour. Mais bien avant, certains évènements ont jalonné la saison de polémiques. On peut bien évidemment citer l'accrochage à Monza, lors duquel la Red Bull de Verstappen a fini sur la Mercedes d'Hamilton, la bataille à la limite à Interlagos ou encore le jeu très dangereux en Arabie Saoudite. Toutefois, tout avait commencé à Silverstone. Sur les terres du septuple champion du monde les deux pilotes réalisent un début de GP de légende, mais ce qui devait arriver se produit rapidement, à savoir un accrochage qui envoie Verstappen dans le décor. A l'entrée dans Copse, Hamilton, à l'intérieur, tente de passer, mais le Néerlandais se rabat, l'accident est inévitable et pousse la Red Bull à l'abandon alors que la Mercedes s'imposera. Et bien évidemment, chacun des deux pilotes rejettera la faute sur l'autre.

Hamilton glisse un petit tacle à Verstappen

De retour à Silverstone le week-end dernier, un an après leur accrochage, Lewis Hamilton et Max Verstappen ne se sont pas croisés en piste, mais le Britannique a pu livrer une magnifique bataille face à Charles Leclerc. Et cette fois-ci, même avec des monoplaces plus larges que la saison dernière, la Ferrari et la Mercedes sont passés sans problème à deux de front dans Copse. « C'était incroyable. On se serait cru dans une course de kart. C'est ce qui se passe dans les courses de kart : ça bataille avec tout le monde. Et ça, ça doit être la Formule 1, la Formule 1 à son meilleur. J'étais content car ça faisait longtemps qu'on n'y avait plus été », assurait Hamilton à Sky Sport . Ravi de son duel avec Charles Leclerc, le septuple champion du monde en a rajouté une couche au micro de Canal+. Et cette fois-ci, difficile de ne pas y voir une référence à son accrochage avec Max Verstappen la saison dernière : « Charles a fait un super boulot, c'est un pilote très sensible. C'est clairement très différent de ce que j'ai vécu l'année dernière. A Copse, par exemple, nous sommes passés à deux (de front) sans aucun problème. Quelle bataille ! Ce fut un week-end incroyable . »

La réponse folle de Verstappen

Et bien évidemment, ces propos n'ont pas échappé à Max Verstappen. Invité à commenter la sortie de Lewis Hamilton, le Néerlandais se montre aussi offensif que sur la piste. « Je pense que c’est formidable qu’à 37 ans, à un moment donné, vous compreniez comment passer une corde dans un virage ! Lewis apprend donc c’est positif pour les jeunes pilotes : quand on a 37 ans, on apprend toujours ! Vous pouvez le voir clairement sur les images, bien sûr. Charles lui a en plus donné moins d’espace que moi l’année dernière, donc ça en dit assez. De plus, il a reçu une pénalité l’année dernière, donc il ne devrait même pas en parler et dire que j’étais à blâmer », lance-t-il dans des propos rapportés par Autosport . Clairement la saison 2021 n'est pas prête d'être oubliée. Mais le timing de la sortie de Lewis Hamilton peut également intriguer.

