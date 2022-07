Formule 1

F1 - Harcèlement : Lewis Hamilton se lâche

Publié le 11 juillet 2022 à 22h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d’Autriche ce dimanche, le week-end de course a été perturbé par des comportements racistes, sexistes et homophobes dans les tribunes du Red Bull Ring. Interrogé sur ce sujet, Lewis Hamilton a fermement condamné ces actes, tout en critiquant la passivité de la Formule 1 sur ces faits de harcèlement.

Ce dimanche se disputait le Grand Prix d’Autriche, onzième épreuve de la saison 2022 de Formule 1, sur le circuit de Spielberg. Au terme d’une course animée marquée par plusieurs rebondissements, c’est finalement Charles Leclerc (Ferrari) qui a franchi la ligne d’arrivée en premier, suivi de près par Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Si le spectacle était au rendez-vous sur la piste, la fête a toutefois été gâchée dans les tribunes du Red Bull Ring. En effet, certains spectateurs ont eu des comportements racistes, sexistes et homophobes tout au long du week-end. Un sujet sur lequel les pilotes ont été interrogés à l’issue de la course, et qui n’a pas manqué de faire réagir Lewis Hamilton, particulièrement remonté contre les spectateurs malveillants.

Hamilton allume les fans aux comportements irrespectueux

« Je suis arrivé hier matin avec un état d’esprit très positif et puis j’ai entendu certaines des choses qui avaient été dites et j’étais un peu choqué et vraiment triste » a déclaré le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d’ajouter : « Il faut savoir que les gens arrivent le week-end pour passer un bon moment, pour faire la fête, pour profiter de leur temps libre et pour vivre une grande expérience. Et vous savez, si vous allez au Royaume-Uni, nous avons évidemment beaucoup de fans qui vont là-bas. Ici, bien sûr, au Red Bull Ring, il y a beaucoup d’Orange Army, et donc quand nous faisons le tour de parade, il faut bien regarder pour voir les casquettes fluo [Mercedes], elles ressortent un peu mieux, mais il n’y en a pas autant que les orange ici. Mais quand on remarque quelqu’un assis dans la foule, qui soutient quelqu’un d’autre, et qui reçoit des insultes, c’est… C’est fou de penser que nous vivons encore ces choses en 2022 » .

S’engager davantage « en faveur de la diversité et de l’inclusion »

Lorsqu’il lui est demandé quelles solutions a-t-il à proposer pour éradiquer ces problèmes dans les tribunes, le Britannique répond : « Je n’ai pas beaucoup réfléchi pour trouver des solutions à ce que le sport devrait faire. Cela nous ramène à certains des messages dont nous avons parlé à propos de ce que nous devons faire au sein du sport, à savoir nous engager davantage en faveur de la diversité et de l’inclusion. Parce que cela reflète la direction que nous prenons et cela reflète aussi souvent ce à quoi ressemble notre base de fans »

« C’est inacceptable. Ce n’est pas suffisant »