Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Après la victoire de Leclerc, Sainz ne digère pas le résultat

Publié le 11 juillet 2022 à 8h35 par La rédaction

Charles Leclerc s’est imposé ce dimanche lors du Grand Prix d’Autriche. Le Monégasque n’était plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Miami le 8 mai dernier. Son coéquipier, Carlos Sainz, a quant à lui était contraint d’abandonner et n’a pas pu cacher sa frustration à l’issue de la course.

Cela faisait longtemps que Charles Leclerc n’avait plus goûté à la victoire. Le Monégasque s’est imposé ce dimanche en Autriche, devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari n’avait plus gagné depuis le GP d’Autralie il y a trois mois et n’était plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Miami, le 8 mai dernier. Un soulagement pour lui, qui contraste avec la situation de son coéquipier. Bien placé, Carlos Sainz a été contraint d’abandonner. Un problème de moteur a entraîné un départ de flamme sur sa voiture.

« Je suis un peu à court de mots »

« Il n’y a eu aucune alerte du moteur indiquant que cela allait se produire », a-t-il déclaré à l’issue de la course. « Je suis un peu à court de mots car, naturellement, c’est une grosse perte de points et de résultat pour l’équipe aujourd’hui. J’étais dans une côte et j’ai vu que la voiture commençait à prendre feu. Je voulais sortir de la voiture mais elle commençait à faire marche arrière sur la piste ! J’appelais les commissaires pour qu’ils viennent arrêter la voiture et éteindre l’incendie . »

📻 Sainz : "No, no, no, no...!"La monoplace de Carlos Sainz qui s'enflamme à la suite d'un problème moteur 😱#AustrianGP 🇦🇹 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/FxSVEus8Le — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 10, 2022

« Cela aurait pu être un doublé »

Une situation frustrante, d’autant plus que Sainz, troisième à ce moment-là, était proche de doubler Max Verstappen et de s’emparer de la deuxième position : « J e pense que cela aurait pu être un doublé facile pour nous aujourd’hui. J’allais facilement dépasser Max lorsque ça s’est produit. J’allais le dépasser au tour suivant grâce au DRS. C’est difficile à encaisser car nous étions en passe de prendre beaucoup de points à la fois à Max mais aussi à Red Bull aujourd’hui. C’est vraiment dommage mais nous devons continuer à pousser, la saison est encore longue . » Ferrari avait la possibilité de marquer des points importants et de profiter de l’abandon de Sergio Perez pour recoller au classement.

Sainz satisfait de la performance

L’Espagnol a tout de même voulu retenir le positif de ce week-end. « Le feu a fait beaucoup de dégâts, c’est sûr. Ce n’est pas idéal et c’est quelque chose que nous devrons continuer à surveiller, mais le rythme était là, la dégradation des pneus était très faible sur notre voiture et nous étions rapides. Alors, je vais tourner la page dès que possible . » Au moins cette fois-ci, le Scuderia n’a pas été marquée par des conflits internes entre ses pilotes, mais la voiture a une nouvelle fois montré son manque de fiabilité.

La fiabilité, un problème récurent