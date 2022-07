Formule 1

F1 : Scandale en Autriche, Lewis Hamilton s’emporte

Publié le 10 juillet 2022 à 22h35 par Hugo Chirossel

Alors que le Grand Prix d’Autriche a vu Charles Leclerc l’emporter ce dimanche devant Max Verstappen, une nouvelle polémique grandit. La F1 a publié un communiqué dénonçant le comportement raciste, misogyne et homophobe de certaines personnes du public au cours du week-end. Lewis Hamilton a exprimé sa colère à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche, Charles Leclerc s’est imposé en Autriche devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Ce n’est pas ce qui s’est passé sur le circuit qui fait parler, mais plutôt ce qui a eu lieu dans les tribunes tout au long du week-end. En effet, de nombreux témoignages sont apparus sur les réseaux sociaux, dénonçant des comportements racistes, misogynes et homophobes d’une partie du public.

La F1 soutient les victimes

Avant le début de la course ce dimanche, la F1 a publié un communiqué dans lequel elle dénonce ces comportements et apporte son soutien aux victimes : « nous avons été informés de rapports selon lesquels certains fans auraient fait l’objet de commentaires totalement inacceptables lors de l’événement. Nous prenons cela très au sérieux et avons soulevé cette question avec le promoteur et la sécurité, avant de parler à ceux qui ont signalé ces incidents. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré et tous les fans doivent être traités avec respect . »

pic.twitter.com/TerxgGIsMU — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

« Écœuré et déçu »

Lewis Hamilton a également réagi et s’est exprimé sur le sujet. Le pilote Mercedes s’est dit « écœuré et déçu d’entendre que certains fans sont victimes de comportements racistes, homophobes ou abusifs sur le circuit ce week-end. Assister au Grand Prix d’Autriche ou à n’importe quel autre GP ne devrait jamais être source d’anxiété ou de douleur pour les fans. Quelque chose doit être fait pour que les courses se disputent dans des conditions sûres pour tous. S’il vous plaît, si vous assistez à des choses comme ça, signalez-le à la sécurité ou à la F1. On ne peut pas s’asseoir et laisser passer ça . »

Lewis Hamilton has given his reaction to the claims of abusive behaviour among fans, insisting the sport "cannot sit back and allow this to continue." pic.twitter.com/CrPr8znFfx — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 10, 2022

« C'est incroyable que des gens puissent faire ça »

Hamilton a aussi fait l’objet de nombreux sifflets en provenance des fans de son rival Max Verstappen. Certains d’entre eux ont également célébré l’accident du Britannique en Q3 vendredi, après qu’il a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage 7. « C'est incroyable que des gens puissent faire ça, sachant à quel point ce sport est dangereux », avait déclaré Hamilton à ce sujet. « Je suis reconnaissant de ne pas avoir été hospitalisé et de ne pas avoir été gravement blessé. Il ne faut jamais encourager la chute de quelqu'un, sa blessure ou son accident. Ça n'aurait pas dû arriver à Silverstone, et ça n'aurait pas dû arriver ici. »

Ricciardo apporte son soutien à Hamilton