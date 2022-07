Formule 1

F1 : C’est la guerre entre Leclerc et Sainz Jr, la réponse de Ferrari

Publié le 10 juillet 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Depuis le Grand Prix de Silverstone, c’est tendu chez Ferrari avec Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Et cela continue encore ce week-end du côté de l’Autriche. En effet, sur la piste du circuit de Spielberg, les deux pilotes de la Scuderia ne se font aucun cadeau, bien qu’ils soient donc coéquipiers. Une guerre dans laquelle Ferrari refuse toutefois de trancher.

Pour Ferrari, la saison 2022 avait démarré sur les chapeaux de roue avec un départ fracassant de Charles Leclerc. Toutefois, au fil des Grands Prix, ça s’est compliqué pour le Monégasque et depuis peu, la tension est palpable au sein de la Scuderia. En effet, à l’occasion du Grand Prix de Silverstone, remporté par Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc s’était montré passablement agacé à l’arrivée, étant remonté contre son écurie et la stratégie de course mise en place. Le ton est ainsi monté avec Mattia Binotto. Des tensions encore visibles ces dernières heures en marge du Grand Prix d’Autriche. En effet, à l’occasion de la course sprint, les deux pilotes Ferrari se sont livrés une bataille intense, heureusement sans dégât matériel.

« Maximiser les points pour l’équipe »

Le duel entre Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr s’intensifie donc. Pour autant, chez Ferrari, on ne veut pas donner un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Comme l’a expliqué Mattia Binotto, rapporté par NextGen Auto , la priorité est la Scuderia actuellement : « Tout d’abord, ce que nous essayons de faire à chaque course, c’est d’essayer de maximiser les points pour l’équipe, car il y a évidemment deux championnats très serrés qui sont les constructeurs et les pilotes, donc en maximisant les points alors je suis à peu près sûr que nous maximisons l’opportunité des pilotes en enlevant des points aux adversaires ».

« Les adversaires ne devraient pas être Charles pour Carlos et Carlos pour Charles »

Concernant cette guerre en interne chez Ferrari, Mattia Binotto a également ajouté : « Les adversaires ne devraient pas être Charles pour Carlos et Carlos pour Charles, mais certainement Max, Lewis et les autres. Donc c’est ainsi que nous le voyons : la voiture la plus rapide en piste est celle qui est prioritaire, et nous pensons qu’en agissant ainsi en ce moment, à ce moment du championnat, c’est la meilleure chose que nous puissions faire et si plus tard dans le championnat il y a l’un de nos deux pilotes qui aura le plus d’opportunités, certainement nous essaierons de lui donner la priorité absolue mais ce n’est pas la situation en ce moment. (…) Nous devons donc nous en débrouiller et, malgré tout, je suis plutôt content de voir nos deux pilotes se battre. Je sais que quand il y a des ordres d’équipe, tout le monde nous blâme parce que nous devrions avoir une lutte libre et quand on a une lutte libre, alors on nous demande des ordres d’équipe ! Donc tout ce que vous faites est toujours mauvais ».

« Le bon choix »