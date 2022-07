Formule 1

F1 : Après le coup de gueule d'Hamilton, ce pilote dézingue les fans

Publié le 16 juillet 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Le week-end dernier, lors des qualifications du Grand Prix d’Autriche, de nombreux supporters ont applaudi le crash de Lewis Hamilton (Mercedes). Une attitude anti-sportive que dénonce et condamne fermement Daniel Ricciardo (McLaren). Le pilote australien appelle les fans à faire preuve d’un comportement plus respectueux dans ce type d’événements.

C’est l’une des images qui a retenu l’attention le week-end dernier, à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. Alors que Lewis Hamilton (Mercedes) était à pleine vitesse dans un tour lancé pendant la séance de qualifications, le Britannique a perdu le contrôle au virage 7 de sa monoplace, qui a traversé le bac à graviers avant de se fracasser contre le mur. Un crash qui fut applaudi par de nombreux supporters – principalement fans de Max Verstappen (Red Bull), le grand rival d’Hamilton la saison dernière – qui ne cachaient pas leur joie de voir le pilote de 37 ans partir à la faute et décrocher une mauvaise place sur la grille de départ. Un comportement assez douteux, d’autant plus qu’au moment des applaudissements, on ignorait encore l’état de santé du septuple champion du monde, qui heureusement s’est sorti indemne de son accident.

F1 : Malaise chez Ferrari, Red Bull fait passer un message à Leclerc et Sainz https://t.co/2t1KxhwyoJ pic.twitter.com/TKrn5VKCtf — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Accueil hostile pour Hamilton

Cet épisode malheureux des qualifications s’ajoute aux innombrables broncas reçues par Lewis Hamilton tout au long du week-end du Grand Prix d’Autriche. En effet, sur le Red Bull Ring, la grande majorité des supporters ayant fait le déplacement faisaient partie de la Oranje Army , la communauté de fans de Max Verstappen. Si la rivalité en piste entre le champion du monde en titre et l’Anglais s’est fortement calmée cette année, ce n’est pas le cas des fans néerlandais, qui continuent de faire preuve d’une grande hostilité vis-à-vis d’Hamilton. Un état d’esprit auquel n’adhère pas du tout le pilote de McLaren Daniel Ricciardo, qui a tenu à réagir concernant les derniers événements.

« Nous sommes des êtres humains, les gens doivent s’en souvenir »

« Je n'ai jamais été un fan des huées, donc je ne les cautionne pas. Mais bien sûr, il y a les pilotes que vous aimez, et ceux que vous ne supportez pas nécessairement. Mais je pense que dans un accident, on ne souhaite pas voir ce genre de comportement » a déclaré Daniel Ricciardo dans des propos rapportés par le Mirror , avant d’ajouter : « Je ne vais pas contrôler les tribunes et toutes les émotions des spectateurs. En ce qui concerne la rivalité et tout ça, c'est évident que ça fait avancer le sport, et les fans qui soutiennent leur pilote. C'est bon à voir. Mais je pense qu'il y a probablement un temps et un lieu et ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais voir. Et même évidemment, lorsque nous ne sommes pas impliqués, et je suis heureux de ne pas être impliqué dans une situation comme celle-là. Nous sommes des êtres humains, et je pense que les gens doivent s'en souvenir parfois » .

Ricciardo sermonne les supporters