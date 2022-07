Formule 1

F1 : La FIA vole au secours de Lewis Hamilton

Publié le 15 juillet 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les différentes écuries de Formule 1, plus particulièrement Mercedes, luttent contre le problème de marsouinage de leurs voitures cette saison. Ce phénomène a déjà handicapé Lewis Hamilton à plusieurs reprises au cours de l'année. La FIA a donc décidé d’intervenir et envisage des mesures pour 2023.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les différentes écuries de Formule 1 ont dû totalement repenser leurs monoplaces. La FIA voulait introduire un championnat plus serré afin que la compétitivité soit accrue au cours de la saison. Quelques équipes, comme Ferrari, ont ainsi pu profiter de cette révolution pour revenir sur les devants de la scène après quelques années de difficultés. Pour d’autres, en revanche, le changement de réglementation a eu l’effet totalement inverse. Mercedes a connu d’importants problèmes au niveau du développement de sa monoplace. L’écurie allemande a d’ailleurs dû faire face au marsouinage, phénomène qui fait rebondir la voiture lorsqu’elle roule à haute vitesse, que ce soit en ligne droite ou dans les virages. Les performances des voitures de Mercedes se sont retrouvées nettement diminuées comparé aux saisons précédentes et cela a eu un lourd impact sur Lewis Hamilton. Sur le plan sportif, le septuple champion du monde pointe à la sixième place du classement général, à 99 points du leader Max Verstappen. D’un point de vue physique, le Britannique commençait également à ressentir des douleurs à cause du marsouinage. Les images les plus frappantes ont d’ailleurs été filmées après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, où Lewis Hamilton était presque plié de douleur après la course. La FIA a donc décidé d’intervenir pour résoudre au plus vite ce problème afin de préserver l’intégrité des pilotes. La Fédération devrait ainsi prendre des mesures pour faire disparaître le marsouinage avant la saison 2023.

F1 - Harcèlement : Lewis Hamilton se lâche https://t.co/DSrLCipFYO pic.twitter.com/iwYdwJMD8h — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Quatre mesures pour lutter contre le marsouinage en 2023

Comme l’explique Nextgen-Auto , la FIA et la Formule 1 auraient déjà établi une liste de modifications pour l’année prochaine afin de lutter contre le marsouinage et l’oscillation des monoplaces. Quelques décisions auraient été prises concernant les mouvements verticaux des différentes voitures et la rigidité du plancher de ces dernières. Après plusieurs entretiens avec les différentes écuries, la Formule 1 et la FIA en sont venus à la mise en place de quatre mesures plutôt légères, afin d’éviter que les équipes n’explosent le budget dans la recherche et le développement.

La FIA promet une confirmation rapide

Tout d’abord, les bords du plancher devraient être relevés de 25 millimètres. Des tests plus stricts concernant la fiabilité de ce dernier devraient également être effectués. Les sillons sous le plancher seront rehaussés pour limiter l’effet de succion sur la piste. Enfin, les monoplaces verront apparaître un nouveau capteur qui permettra de mieux quantifier l’oscillation aérodynamique. Grâce à ces mesures, les différentes écuries de Formule 1 devraient être en mesure de lutter efficacement contre le marsouinage des voitures. La FIA promet d’ailleurs une confirmation rapide de ces mesures qui devraient compter pour 2023 : « Ces mesures seront soumises au Conseil mondial du sport automobile pour examen et approbation sous peu, car il est vital pour les équipes de Formule 1 de disposer d’une réglementation claire pour concevoir leurs voitures. »

Entré en vigueur de la nouvelle directive pour le GP de Belgique

Ce phénomène de marsouinage est déjà moins présent comme l’ont montré les dernières courses. Mais la FIA préfère passer à l’action afin d’éviter que ce problème ne revienne en cours de saison. La directive technique pour les F1 de cette année, quant à elle, devrait entrer en vigueur lors du Grand Prix de Belgique le 28 août prochain. Ce changement devrait sans doute plaire à Lewis Hamilton, qui songeait à une potentielle retraite si le problème de marsouinage n’était pas réglé la saison prochaine.