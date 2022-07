Formule 1

F1: Vettel annoncé chez McLaren, Aston Martin sort du silence

14 juillet 2022

Après avoir déclenché une polémique suite à son départ précipité du briefing des pilotes au Grand Prix d'Autriche, Sebastian Vettel (35 ans) fait parler de lui quant à son avenir en F1. Le quadruple champion du monde est annoncé depuis quelques semaines du côté de McLaren. Mais malgré ses résultats en demi-teinte, le pilote allemand pourrait prolonger son aventure dans le paddock avec son écurie actuelle.

L'actualité de Sebastian Vettel a récemment été marquée par son comportement durant le briefing des pilotes organisé par la FIA avant le début du Grand Prix d'Autriche. En effet, le pilote d'Aston Martin a claqué la porte avant tout le monde dans cette réunion. Interrogé sur le sujet, le principal intéressé n'a pas souhaité développer : « Demandez à la FIA » a rétorqué l'Allemand.

Vettel écope d'une belle amende

Suite à cet incident, la FIA a pris la décision de lui infliger une amende de 25 000€ avec sursis. Le pilote a présenté ses excuses au directeur de course Niels Wittich. Plusieurs pilotes ont volé au secours de Vettel, comme son protégé Mick Schumacher qui précise que la colère de son compatriote fut alimentée par un débat redondant. « J'ai eu l'impression que nous tournions en rond avec certains des sujets qui ont été abordés, c'était plus long que nécessaire », précise le pilote de l'écurie Haas. L'Australien, Daniel Ricciardo s'est également exprimé sur le sujet en indiquant que le week-end de course des pilotes était très chargé. « Je pense que, parfois, si on tergiverse, et que ça s'étire sans avoir de réponse définitive certains se disent : Je dois filer », a-t-il expliqué.

Quel avenir pour Vettel ?

Le pilote allemand connaît une saison très compliquée avec Aston Martin. Sebastian Vettel pointe à la 14ème place du classement des pilotes. Son écurie ne fait pas fière allure non plus, avant-dernière du classement constructeur. De quoi remettre en question l'avenir du quadruple champion du monde ? En effet, la BBC informe que l'écurie McLaren explorerait la piste menant à Sebastian Vettel afin d'évincer un Daniel Ricciardo en grande difficulté cette saison. L'ancien pilote de la Scuderia pourrait tenter ce nouveau challenge et récupérer le baquet de Ricciardo. Or, le patron d'Aston Martin n'est pas de cet avis.

Aston Martin souhaite le conserver