Formule 1

F1 : Sainz Jr hausse le ton après son incendie au GP d'Autriche

Publié le 12 juillet 2022 à 21h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il se dirigeait vers un nouveau podium lors du Grand Prix d'Autriche, Carlos Sainz Jr (Ferrari) a été contraint d'abandonner, son moteur ayant rendu l'âme et commençant à brûler. Même s'il a échappé de justesse aux flammes, l'Espagnol dénonce l'attitude trop lente des commissaires au moment de l'incendie de sa monoplace.

Avant le Grand Prix d'Autriche, disputé ce dimanche sur le circuit de Spielberg, tout allait bien pour Carlos Sainz Jr. Le pilote Ferrari s'était imposé une semaine plus tôt à Silverstone à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, sa première victoire en F1, et allait s'élancer de la troisième position sur la grille de départ de l'épreuve autrichienne. Bénéficiant d'une monoplace particulièrement à l'aise et compétitive sur le Red Bull Ring, l'Espagnol réalisait une course propre, et se retrouvait en mesure de dépasser Max Verstappen (Red Bull) pour s'emparer de la deuxième place. Mais catastrophe pour l'ancien membre de Renault et McLaren, dans le 57ème tour, soit 14 tours avant le drapeau à damier, son moteur se casse, anéantissant tous ses espoirs de podium.

F1 - Hamilton : Leclerc hausse le ton https://t.co/py7HSYMPBw pic.twitter.com/OyZmNonv59 — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Un abandon cruel pour Sainz Jr

Alors qu'il se dirige vers la zone de dégagement pour que sa voiture soit rapidement évacuée, il ne parvient pas à arrêter sa monoplace. Celle-ci est en pente, recule en direction de la piste, mais pire encore : elle prend feu. Alors que Sainz Jr est toujours assis à l'intérieur de son baquet et dans l'impossibilité d'immobiliser sa Formule 1, les flammes se propagent à toute vitesse sur l'ensemble de la monoplace, et donc en direction du pilote Ferrari. Fort heureusement, il parvient à quitter son siège juste avant que le feu ne l'atteigne. Si la catastrophe a été évitée d'un souffle, cet incident a beaucoup fait parler dans le paddock et chez les observateurs.

Sainz a frôlé le drame

Même si Sainz Jr n'a heureusement pas été blessé ou touché par l'incendie de son moteur, les commissaires de pistes présents pour évacuer sa Ferrari ont mis énormément de temps à intervenir. L'un d'entre eux a tout de même pu poser une cale sous le bolide pour l'arrêter et permettre au pilote de 27 ans de s'échapper, mais à quelques secondes près, ce dernier aurait pu se retrouver piégé dans l'incendie et en sortir avec des séquelles. Ce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir le principal intéressé à l'issue de la course.

« Toute l'intervention a été lente »