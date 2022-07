Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Grosse explication entre Leclerc et Sainz, Verstappen va en profiter ?

Publié le 10 juillet 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Ce samedi, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr se sont livrés un duel intéressant et plutôt intense lors du sprint. Deuxième et troisième sur la grille de départ, les deux pilotes de Ferrari pourraient remettre cela pendant le Grand Prix d’Autriche. Et cela pourrait bien permettre à Max Verstappen de prendre le large et de s’imposer facilement sur le Red Bull Ring de Spielberg.

Après le sprint, le trio de tête n’a pas changé sur la grille de départ du Grand Prix d’Autriche. Max Verstappen a conservé sa pole position, suivi par Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Le Néerlandais a en parallèle vu Sergio Perez entamer une grande remontée au classement puisqu’il s’était élancé de la treizième place pour terminer cinquième derrière George Russell. Max Verstappen pourrait donc compter sur l’aide de son coéquipier, à condition que tout se passe bien pour le Mexicain, afin de prendre le large sur les Ferrari. Le champion du monde en titre pourrait aussi jouer sur la compétition qui commence à naître entre Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr.

F1 - GP d’Autriche : Ça chauffe entre Leclerc et Sainz, Verstappen en profite https://t.co/z5IwzYGi3i pic.twitter.com/DCNYZgZnwH — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Gros duel à venir chez Ferrari

Lors du sprint ce samedi, les deux pilotes de Ferrari se sont livrés un duel plutôt intense et cela aurait pu provoquer des dégâts sur les monoplaces de la Scuderia . L’Espagnol n’a pas hésité à attaquer son coéquipier dans le virage 3. Toutefois, Charles Leclerc ne s’est pas laissé faire et a conservé sa deuxième place en marge du Grand Prix d’Autriche. « J'ai pris un bon départ, puis j'ai été impliqué dans quelques bagarres avec Charles (Leclerc) au niveau du virage 3. C'était sympa, c'était fun, comme ce que cela doit être ! C'était de la compétition agréable » avait d'ailleurs avoué Carlos Sainz Jr après le sprint. Les deux pilotes pourraient bien remettre cela ce dimanche, et Max Verstappen pourrait bien prendre le large face à ses concurrents sur le Red Bull Ring grâce à cela.

Alonso et Bottas en dernière ligne

À cause de son abandon lors du sprint, Fernando Alonso s’élancera lui de la dernière ligne. L’Espagnol a subi un problème technique avec sa monoplace, qui refusait de démarrer au moment du tour de chauffe. Fernando Alonso n’avait d’ailleurs pas caché son agacement : « La voiture ne s’allumait pas. On a peut-être perdu 50 points déjà sur les problèmes de qualité et de fiabilité. » Le pilote d’Alpine aura donc pour tâche de faire son maximum pour remonter au classement, alors que son coéquipier Esteban Ocon partira de la sixième place devant Kevin Magnussen, Lewis Hamilton et Mick Schumacher. Fernando Alonso sera accompagné par Valtteri Bottas sur la dernière ligne. Le Finlandais a subi une pénalité pour avoir changé des pièces de son moteur et commencera donc le Grand Prix d’Autriche de la dernière place.

La grille de départ du GP d’Autriche

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Charles Leclerc (Ferrari)

3 - Carlos Sainz Jr (Ferrari)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Sergio Pérez (Red Bull)

6 - Esteban Ocon (Alpine)

7 - Kevin Magnussen (Haas)

8 - Lewis Hamilton (Mercedes)

9 - Mick Schumacher (Haas)

10 - Lando Norris (McLaren)

11 - Daniel Ricciardo (McLaren)

12 - Lance Stroll (Aston Martin)

13 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

15 - Alexander Albon (Williams)

16 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17 - Nicholas Latifi (Williams)

18 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

19 - Fernando Alonso (Alpine)

20 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)