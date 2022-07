Formule 1

F1 : Un clash éclate, un pilote claque la porte

Publié le 12 juillet 2022 à 13h35 par Dan Marciano

Pour avoir quitté la réunion des pilotes avant son terme vendredi dernier en Autriche, Sebastian Vettel a été condamné à une amende, avec sursis, de 250 000€. Pourtant, certains membres du paddock ont exprimé leur soutien au quadruple champion du monde de Formule 1 comme Mick Schumacher, le jeune pilote Haas.

Le Grand Prix d'Autriche a été le théâtre d'une nouvelle victoire de Charles Leclerc. Le pilote monégasque de Ferrari a remporté la troisième victoire de la saison, après celles obtenues au Bahreïn et en Australie. Sur le circuit de Spielberg, Sebastian Vettel a pris la dix-septième place, terminant à plus d'un tour du vainqueur. Lors de ce week-end, le quadruple champion du monde de Formule 1 s'est montré agacé, notamment lors d'une réunion avec d'autres pilotes vendredi dernier. Agacé par des discussions qui tournaient en rond, Vettel a décidé de claquer la porte après vingt minutes de briefing. Pour les commissaires, il avait enfreint l’article 20.1 du règlement sportif et l’article 12.2.1 f) du code sportif international.







Sebastian Vettel après son accrochage avec Pierre Gasly lors de l'#AustrianGP 🇦🇹 :



"Pourrais-je avoir une course sans ces clowns ?" 😭#F1pic.twitter.com/ixwkGlayeE — Off Track (@OffTrack_FR) July 11, 2022

« Les pilotes ne sont pas libres de partir quand ils le souhaitent »

« Le pilote, Sebastian Vettel, a quitté la réunion des pilotes qui s’est tenue à 19h30 le vendredi 8 juillet, sans autorisation, et exprimant sa frustration lors de la réunion.Les pilotes ne sont pas libres de partir quand ils le souhaitent, ce qui constitue une violation de l’obligation d’y assister. Les pilotes de ce niveau sont des modèles pour tous les pilotes du monde et, de l’avis des commissaires, Vettel n’a pas réussi à respecter cette norme dans ce cas.Par la suite, Vettel a eu une réunion avec le directeur de course, qui a informé les commissaires que Vettel s’était excusé sans réserve, et qu’en outre, ils avaient eu une conversation très constructive sur les sujets de la réunion et plus encore. Les commissaires sportifs déterminent qu’il y a eu une infraction, qui ne peut aller sans pénalité, mais que sur la base du rapport du directeur de course, il existe des facteurs d’atténuation » lit-on dans le communiqué des commissaires sportifs.

Vettel condamné à une amende avec sursis

Quatorzième au classement des pilotes, Sebastian Vettel a évité la sanction sportive. mais pas celle pécuniaire. Le pilote allemand a été condamné à une amende avec sursis de 250 000€. « Les Commissaires Sportifs ordonnent une amende de 25 000 €, qui est suspendue pour le reste de la saison 2022, sous réserve de toute violation de l’article 20.1 du Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA ou de l’article 12.2.1 f) du Code Sportif International » peut-on lire dans le communiqué.

« Je comprends parfaitement la réaction de Seb »