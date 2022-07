Formule 1

F1 : La retraite approche, Lewis Hamilton désigne son successeur chez Mercedes

Publié le 17 juillet 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Si la saison 2022 n’est pour le moment pas vraiment glorieuse du côté de Lewis Hamilton, elle a cependant permis à George Russell de se révéler. Le Britannique, nouveau coéquipier du septuple champion du monde, occupe la cinquième place du classement général. D’ailleurs, Lewis Hamilton estime que son compatriote a les qualités requises pour prendre sa succession chez Mercedes.

Lors de ce début de saison, Mercedes a mal vécu la transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. L’écurie a connu quelques soucis avec le développement de sa monoplace et a dû lutter avec un problème de taille. En effet, l’équipe de Toto Wolff luttait pour supprimer le marsouinage de sa monoplace. En attendant que cette gêne soit réglée, Lewis Hamilton a difficilement pu composer sur les pistes de la Formule 1. Avec une voiture nettement moins performante que les Ferrari et les Red Bull, le Britannique s’est rapidement retrouvé écarté de la course au titre. Néanmoins, les choses ont visiblement été différentes du côté de George Russell. Fraîchement arrivé pour remplacer Valtteri Bottas, le pilote de 24 ans s’est retrouvé propulsé dans le top 5 du classement général alors qu’il était habitué au fond de grille avec Williams. Avec ses qualités, George Russell a certainement un avenir brillant devant lui. D’ailleurs, Lewis Hamilton n’a pas hésité à le couvrir d'éloges.

F1 : La FIA vole au secours de Lewis Hamilton https://t.co/SGXX50w05E pic.twitter.com/93HkLdSEbW — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Hamilton chante les louanges de Russell...

« Je ne dirai pas que ça a été difficile [d'être le coéquipier de Russell] ; ça a été agréable, nous avons travaillé ensemble incroyablement bien. George a été super positif... a eu un impact positif sur l'environnement de travail. En général, ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui et c'est génial de voir son succès. Il a fait un si bon travail, a obtenu de bons points pour l'équipe et il va continuer à s'améliorer, il va continuer à s'améliorer pendant longtemps » a-t-il confié dans des propos rapportés par le site officiel de la Formule 1.

... et le voit bien prendre sa succession chez Mercedes

Lewis Hamilton estime même que George Russell pourrait être en mesure de prendre sa succession chez Mercedes lorsqu'il prendra sa retraite, lui qui a déjà 37 ans : « Je vois définitivement qu'il a beaucoup de potentiel en lui [pour être champion du monde] et il est au bon endroit pour cela. Je pense vraiment que... que je sois là ou pas, il a toutes les qualités pour aider à faire avancer cette équipe dans le futur et la mener au succès, donc je pense que c'est le bon choix pour l'équipe. J'espère que je pourrai contribuer un peu à l'aider à progresser. »

Russell préfère ne pas s’enflammer