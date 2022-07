Formule 1

F1 : La rivalité entre Verstappen et Hamilton bientôt relancée ?

Publié le 17 juillet 2022 à 8h35 par Jules Kutos-Bertin

Au duel pendant toute la saison l’an dernier, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés un combat exceptionnel. Mais parfois, les deux ont dépassé les limites. Une rivalité intense qui a perdu en saveur cette saison avec les difficultés de Mercedes. Mais Verstappen reste persuadé que Lewis Hamilton et son équipe peuvent inverser la tendance et retrouver les sommets.

Et si la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton repartait de plus belle ? L’an dernier, les deux se sont frictionnés pendant toute la saison avec en point d’orgue leur collision à Silverstone où Lewis Hamilton a été sauvé par le halo. Leur rivalité a même été de nombreuses fois à la limite du raisonnable. Finalement, tout s’est terminé en apothéose avec une fin de championnat exceptionnelle qui s’est jouée sur le dernier tour de l’ultime Grand Prix. Max Verstappen est sorti vainqueur de ce duel.

Lewis Hamilton n’est plus dans la même catégorie

Quelques mois après, la donne a bien changé. Max Verstappen caracole toujours en tête du championnat, loin devant Lewis Hamilton, pourtant auteur d’une remontée impressionnante. Avec trois podiums sur les trois dernières courses, le pilote Mercedes s’est rebiffé et a refait une infime partie de son retard sur le Néerlandais. Parce que cette saison, les deux ne jouent plus dans la même cour. Plombé par les nouvelles règles, Mercedes n’est pas parvenu à améliorer sa voiture alors que Red Bull est toujours aussi efficace. Alors sur la piste, l’atmosphère est redescendue d’un ton entre Verstappen et Hamilton.

Une rivalité apaisée mais qui existe toujours

Malgré tout, ils continuent de s’envoyer quelques piques par déclarations interposées. Après le Grand Prix de Silverstone, Lewis Hamilton avait visé Verstappen en félicitant Charles Leclerc : « Charles a fait un super boulot, quelle belle bataille ! C'est un pilote très raisonnable, clairement très différent de ce que j'ai connu l'année dernière. À Copse par exemple, on est passés tous les deux sans problème ». Une déclaration qui fait évidemment référence au célèbre accident de Silverstone entre les deux ténors la saison dernière. « Je pense que c'est plutôt bien qu'à 37 ans on puisse encore apprendre comment prendre la corde. Il apprend, donc c'est positif », lui a répondu Max Verstappen dans des propos relayés par motorsport.com .

📊 Lewis Hamilton compte désormais 186 podiums en #F1 !C'est le même nombre de podiums cumulé avec Alain Prost (106) et Ayrton Senna (80) 😳 pic.twitter.com/rMGFjYPqPP — Off Track (@OffTrack_FR) July 15, 2022

« Ils sont meilleurs qu'au début de l’année »