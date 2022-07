Formule 1

F1 : Red Bull vend la mèche, cela a chauffé entre Verstappen et Sainz

Publié le 16 juillet 2022 à 22h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 16 juillet 2022 à 22h37

Leader du championnat et bien parti pour obtenir un deuxième titre de champion du monde, Max Verstappen réalise une nouvelle grosse saison avec Red Bull. Mais avant de briller avec l’écurie autrichienne, le Néerlandais a débuté chez Toro Rosso aux côtés de Carlos Sainz. Près de six ans après cette époque, Helmut Marko, dirigeant de l’équipe, a expliqué les relations tumultueuses qu’entretenaient les deux pilotes.

L’an dernier, Max Verstappen a réalisé une saison exceptionnelle. Prétendant au titre, le pilote Red Bull était en concurrence avec Lewis Hamilton qui espérait décrocher un huitième titre de champion du monde, ce qui aurait fait de lui le recordman devant Michael Schumacher. A égalité de points lors du dernier Grand Prix, les deux pilotes se sont tirés la bourre jusqu’à l’ultime tour mais c’est finalement Max Verstappen qui a été sacré. Une grande première pour le Néerlandais qui, pour le moment, est bien parti pour ajouter un deuxième titre à son palmarès. Leader du championnat devant Charles Leclerc et Sergio Perez, Verstappen est le grand favori à sa propre succession.

Max Verstappen au duel avec Charles Leclerc

Mais le titre est encore loin d’être acquis. Battu par Charles Leclerc en Autriche la semaine dernière, Max Verstappen a reçu un avertissement de la part du Monégasque : « J’avais besoin de celle-là, les cinq dernières courses avaient été très difficiles pour moi, mais aussi pour l’équipe, et montrer que l’on a enfin le rythme avec la voiture est une bonne chose. On doit tout donner jusqu’à la fin de saison ». Nul doute que le message est arrivé jusqu’aux oreilles de Max Verstappen qui va se méfier de Charles Leclerc jusqu’au bout…

Tout a démarré chez Toro Rosso

Mais avant de lutter pour le titre, Max Verstappen a fait ses armes chez Toro Rosso, la petite sœur de l’écurie Red Bull. A seulement 17 ans, le Néerlandais fait ses débuts en Formule 1 et il impressionne rapidement avec des bons résultats. Très vite, Red Bull décèle son potentiel et sait pertinemment qu’il ne restera pas longtemps chez Toro Rosso. 23 petites courses et Max Verstappen signe officiellement chez Red Bull. Un destin express que n’a pas connu Carlos Sainz, son coéquipier chez Toro Rosso à l’époque.

#F1 Max Verstappen est désormais le 2e pilote avec le plus de podiums dans l'ère turbo-hybride. 🤯4 pilotes sur la liste ont piloté pour Red Bull. 💪 (@f1statsguru) pic.twitter.com/xkE0PBqSdW — Red Bull Racing 🇨🇵 (@redbullf1france) July 15, 2022

« L'atmosphère entre les deux chez Toro Rosso était assez toxique »