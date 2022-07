Formule 1

F1 - GP de France : Lewis Hamilton de retour au sommet, la grosse inquiétude de Red Bull

Publié le 15 juillet 2022 à 22h35 par Baptiste Lefilliatre

A une semaine du Grand Prix de France, le patron de Red Bull Christian Horner s’est exprimé sur le regain de forme de Mercedes lors des dernières courses, après un début de saison assez laborieux. Selon lui, les Flèches d’Argent redeviennent de sérieux concurrents, et pourront prétendre à la victoire au Castellet.

Après avoir dominé de la tête et des épaules la Formule 1 pendant huit années consécutives, en remportant le championnat du Monde des constructeurs entre 2014 et 2021, Mercedes connait de grandes difficultés en 2022. Le nouveau règlement entré vigueur cette saison a complètement redistribué les cartes. Si l’écurie allemande régnait jusqu’ici sans partage sur la F1, elle se retrouve désormais en tant que troisième force du plateau, derrière Red Bull et Ferrari.

Un début de saison très compliqué

Alors qu’on s’attendait à les voir de nouveau décrocher des poles positions et des victoires, les membres de l'écurie Mercedes ont connu une entame de saison extrêmement difficile. Les monoplaces de Lewis Hamilton et George Russell se retrouvaient loin derrière la Scuderia et le Taureau Rouge , incapables de se battre à la régulière pour des podiums. Toutefois, la donne a changé ces derniers temps, l’écurie allemande connaissant un regain de performance.

Mercedes revient dans la partie

Si Mercedes n’a toujours pas remporté le moindre Grand Prix cette saison, elle a fait preuve d’une nette progression au cours des dernières épreuves. En effet, les Flèches d’Argent ont réalisé cinq podiums lors des six dernières manches, et se sont rapprochées de Ferrari et Red Bull en terme de rythme de course. De quoi craindre un potentiel retour au sommet pour Lewis Hamilton, toujours en quête d’un huitième titre de champion du Monde ? En tout cas, le regain de forme de l’équipe dirigée par Toto Wolff inquiète Christian Horner, le patron de Red Bull, qui craint une éventuelle première victoire pour Mercedes cette saison lors du prochain Grand Prix, disputé dimanche 24 juillet sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

« Ils semblent revenir dans le jeu »