F1 - GP de France : Lewis Hamilton, l’annonce qui peut tout relancer

Après une saison qui s’est terminée de la pire des manières, Lewis Hamilton a pris beaucoup de recul. Cependant, cela n’a pas empêché l’Anglais de réaliser un mauvais début d’exercice. Même s’il est encore loin des deux leaders, le pilote Mercedes a fait un grand retour au championnat comme le reconnaît George Russell, son coéquipier, qui assure que « l’ancien Lewis est de retour ».

Depuis trois semaines, Lewis Hamilton revit. Le pilote anglais reste sur trois podiums consécutifs, une petite résurrection pour le septuple champion du monde qui a eu énormément de mal en début de saison. Avec les nouvelles règles instaurées par la FIA, le pilote Mercedes a très vite compris qu’il ne pourrait pas se battre avec Max Verstappen et Charles Leclerc dans la course au titre. Une énorme déception pour l’Anglais qui reste sur une saison plus que frustrante avec un dernier tour qui lui aura coûté un huitième sacre…

Une défaite au goût amer

Juste après la victoire de Max Verstappen à Abu Dhabi et le sacre du Néerlandais, Lewis Hamilton avait tenu à féliciter son meilleur ennemi : « Tout d'abord, félicitations à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année, avec mon équipe. Tous ceux à l'usine, les hommes et les femmes, et ceux au circuit qui ont travaillé si dur pendant toute l'année. Ça a été la saison la plus difficile. Je suis tellement fier d'eux, tellement reconnaissant de faire partie de ce voyage avec eux. Nous avons tout donné dans cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné, et nous n'avons jamais abandonné. C'est le plus important ». Mais derrière ce message se cachait une peine immense dans laquelle Lewis Hamilton s’est noyé pendant de longs mois…

Lewis Hamilton de retour sur les podiums

Finalement, il aura fallu attendre l’été 2022 pour voir l’un des meilleurs pilotes de l’histoire retrouver le sourire. Lewis Hamilton a conscience des difficultés de Mercedes cette saison mais des progrès ont été faits et cela se remarque. « Je ne m’y attendais pas », expliquait-il après le Grand Prix d’Autriche où il a terminé sur le podium. « Hier avait été une journée difficile, le week-end a été délicat et je remercie l’équipe, on termine troisième et quatrième, on marque de gros points et on avance à partir de là. C’est une excellente récupération pour nous en tant qu’équipe d’obtenir une troisième et une quatrième places. Ce sont vraiment de bons points. Nous devons juste garder la tête baissée et continuer à grignoter. Nous mangeons lentement l’avance des gars devant, mais ils sont encore trop rapides ».

Lewis Hamilton 🇬🇧 va vivre dimanche son 300e grand prix en Formule 1 ! Un sacré accomplissement 🔥 pic.twitter.com/L1FEAkEqZZ — CultureF1 (@Culture__F1) July 18, 2022

« L’ancien Lewis est de retour ! »