Formule 1

F1 - Hamilton : Une amende XXL pourrait tomber

Publié le 17 juillet 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre

Après la révélation il y a quelques semaines de propos racistes et homophobes tenus par Nelson Piquet Sr à l’encontre de Lewis Hamilton, une enquête a été ouverte par le parquet de Sao Paulo. Le triple champion du monde de Formule 1 risque une amende pouvant aller jusqu’à 1,7M€.

Il y a deux semaines, une énorme polémique intervenait quelques jours seulement avant le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. A cette époque, le média brésilien Grandepremio.com dévoilait sur les réseaux sociaux une interview de Nelson Piquet Sr datant de novembre 2021, dans laquelle le Brésilien n’a pas mâché ses mots contre Lewis Hamilton, au point de complètement déraper.

F1 : C’était la guerre entre Rosberg et Hamilton https://t.co/iPXst9JGh4 pic.twitter.com/omO51k7T4z — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Nelson Piquet Sr dérape

Dans cet entretien, Nelson Piquet Sr était invité à s’exprimer sur l’accrochage polémique entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) lors du premier du tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Alors qu’ils entraient dans le virage de Copse, les deux pilotes sont entrés en collision, et la monoplace du champion du monde en titre est partie en tête-à-queue dans le bac à graviers avant d’heurter violemment le muret de pneus. Un crash impressionnant, dont la responsabilité revient à 100% à Hamilton selon Piquet Sr, qui avait critiqué le Britannique de manière très véhémente et insultante : « Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser (et d'avoir) deux voitures dans ce virage » avait-il déclaré, le terme « petit noir » (neguinho en portugais) désignant Lewis Hamilton.

Une réaction unanime

Des propos disproportionnés, qui lui ont valu une pluie de critiques venues des quatre coins du monde. La Formule 1, la Fédération Internationale de l’Automobile et un très grand nombre de pilotes avaient fermement condamné les paroles odieuses de Nelson Piquet Sr, avant que Lewis Hamilton en personne ne le fasse sur son compte Twitter : « C'est plus qu'une question de langage. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir » avait-il écrit. Si Piquet Sr avait rapidement présenté ses excuses, argumentant que ses déclarations avaient été mal traduites par les médias, il risque bien d’en payer un très lourd tribut.

Amende XXL pour Piquet Sr ?