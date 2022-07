Formule 1

F1 : Malaise chez Ferrari, Red Bull fait passer un message à Leclerc et Sainz

Publié le 15 juillet 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que la victoire de Carlos Sainz Jr au détriment de Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne avait suscité la polémique chez Ferrari, l'ambiance semble bien différente chez le rival Red Bull. Sergio Perez a loué la bonne ambiance qui règne au sein de l'écurie autrichienne avec son coéquipier Max Verstappen.

Il y a deux semaines, la Formule 1 nous livrait l’une des plus belles courses de la saison 2022 à l’occasion du Grand Prix de Silverstone. Une épreuve qui fut marquée par de nombreux rebondissements, entre le crash impressionnant de Guanyu Zhou dès le premier virage, ou encore l’incroyable bataille entre Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) dans les derniers tours. Au terme de cette course absolument passionnante, c’est finalement Carlos Sainz Jr (Ferrari) qui a remporté la toute première victoire de sa carrière dans la catégorie reine du sport automobile.

F1 : Verstappen pousse un énorme coup de gueule après le GP d’Autriche https://t.co/6RT6hlvkrk pic.twitter.com/BZn3nRl6WK — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Une victoire qui fait parler

Cependant, la victoire de l’Espagnol a fait débat, aussi bien chez les fans qu’au sein même de chez Ferrari. En effet, à l’issue du Grand Prix, son coéquipier Charles Leclerc n’a pas caché son mécontentement, puisqu’il bénéficiait d’un meilleur rythme et a été sacrifié au jeu des arrêts aux stands. Une profonde déception pour le Monégasque qui, le visage très fermé, lui a valu une discussion quelque peu musclée avec le directeur d’équipe de la Scuderia Mattia Binotto. De quoi entrevoir des tensions en interne au sein de la mythique écurie italienne ?

Tout va bien chez Red Bull

Une chose est sûre : chez les grands rivaux que sont Red Bull, l’ambiance est beau fixe. Il faut dire que l’écurie autrichienne fait preuve d’une grande compétitivité : cette saison, elle a remporté neuf des onze GP déjà disputés. Si l’équipe dirigée par Christian Horner est largement en tête au championnat des constructeurs (359 points), Max Verstappen est de son côté solidement leader du championnat des pilotes (208 points), tandis que Sergio Perez occupe la troisième place (151 points). Malgré le fait que les deux pilotes se battent pour la victoire, et donc pour le titre mondial en fin de saison, Checo l’assure : il n’y a pas l’ombre de la moindre tension entre les deux hommes.

Perez loue son entente avec Verstappen