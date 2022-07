Formule 1

F1 - GP de France : Leclerc, Sainz… Ferrari reçoit un gros coup de pression

Publié le 18 juillet 2022 à 22h35 par Hugo Ferreira mis à jour le 18 juillet 2022 à 22h40

Si Max Verstappen domine pour le moment le classement, Ferrari n’a pas encore abdiqué, à l’image de Charles Leclerc, qui s’est imposé lors du Grand Prix d’Autriche. Toutefois, il y a un souci au sein de la Scuderia. En effet, aucun leader n’a été désigné entre le Monégasque et Carlos Sainz Jr, qui a terminé à la 1ère place en Angleterre, devant son coéquipier, 4ème. Un problème auquel il va falloir remédier rapidement selon Enrique Scalabroni.

Après sa lutte légendaire avec Lewis Hamilton qui s’est jouée jusqu’au dernier moment, Max Verstappen a plus de répit cette année. En effet, le Néerlandais est pour le moment leader de ce classement, avec 208 points et devance le Monégasque Charles Leclerc et ses 170 points. Le pilote de 25 ans est sur la bonne voie pour décrocher son deuxième titre de champion du monde, après celui obtenu en 2021, mais Ferrari n’est pas encore hors de la course. Toutefois, l’absence de hiérarchie entre ses membres pourrait être un obstacle.

Ferrari n’a pas établi de leader entre Leclerc et Sainz

S’il semble clair que Sergio Pérez est le 2ème pilote de Red Bull derrière Max Verstappen, cette hiérarchie n’est pas aussi logique chez Ferrari. En effet, Charles Leclerc (2ème) et Carlos Sainz Jr (4ème) sont tous les deux bien classés, mais aucun ne semble être le leader de l’écurie. Pourtant, les récentes années ont prouvé qu’il est important d’établir ce classement, comme chez Mercedes, qui a remporté 4 titres consécutifs en désignant Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Une hiérarchie que la Scuderia doit mettre en place, selon l’un de ses anciens concepteurs.

« Ferrari doit avoir un premier et un deuxième pilote »

Pour F1sport.it , Enrique Scalabroni a évoqué la hiérarchie entre Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Selon lui, si Ferrari veut avoir une chance de pouvoir empêcher Max Verstappen et Red Bull de remporter un deuxième titre de champion du monde consécutif, alors il faut établir un leader entre ses deux pilotes : « Ferrari doit avoir un premier et un deuxième pilote pour la bataille avec Verstappen. À ce niveau, avec beaucoup de points à rattraper, ils doivent le faire. Le deuxième pilote doit être là pour donner la priorité à l’équipe » . Pour l’ancien concepteur de la Scuderia , peu importe qui prend le dessus sur l’autre, même si le Monégasque devrait être priorisé, lui qui figure à la 2ème place du classement avec 170 points. « Cela n’a pas d’importance si le nom est Leclerc ou Sainz. Il ne s’agit pas du pilote, il s’agit de l’équipe. (…) Donc je pense que le plus gros problème est de savoir lequel des deux pilotes a le plus de points. Ferrari ne regarde pas ça maintenant, mais elle doit prendre une décision. Ils devraient se concentrer sur le pilote qui a le plus de points et qui a eu le moins de problèmes », confie-t-il dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour lui, Sainz et Leclerc ne doivent pas devenir rivaux comme ont pu l’être Nigel Mansell et Nelson Piquet par le passé.

Ferrari ne doit pas reproduire la rivalité Mansell-Piquet