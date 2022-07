Formule 1

F1 - GP de France : Lewis Hamilton va être remplacé

Publié le 20 juillet à 18h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 20 juillet à 18h40

Alors qu'il tentera de remporter sa toute première victoire de la saison ce dimanche sur le circuit Paul Ricard au Grand Prix de France, Lewis Hamilton n'effectuera pas l'intégralité de la journée d'essais libres du vendredi. Le pilote réserve de Mercedes Nyck De Vries remplacera le septuple champion du monde lors de la première séance d'entrainement.

Ce week-end, la Formule 1 va se rendre en Provence, plus précisément au Castellet, afin de disputer le Grand Prix de France, douzième manche de la saison 2022. Sur le circuit Paul Ricard, Mercedes tentera de combler son retard sur Red Bull et Ferrari, les deux seules écuries qui ont remporté une course cette année et qui dominent outrageusement la catégorie reine du sport automobile. Mais la tâche ne sera pas aisée pour les Flèches d'Argent, qui tenteront de se faire une place entre Max Verstappen, Sergio Perez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) les trois prétendants au titre de champion du monde, qui devraient une fois de plus se livrer une bataille de très haute intensité dans le sud de la France.

F1 : Un gros clash éclate dans le clan Schumacher https://t.co/IrMFsOBCdx pic.twitter.com/SnjyPgAnsW — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Changement à venir pour Mercedes

Si l'ensemble des pilotes de la grille monteront dans leur baquet dès le vendredi matin pour effectuer la première séance d'essais libres, ce ne sera pas le cas de Lewis Hamilton. En effet, le septuple champion du monde va commencer son week-end de Grand Prix un peu plus tard que prévu, puisqu'il va devoir se plier à une règle de la Formule 1. Cette saison, chaque écurie doit accorder au moins deux séances d'essais libres à l'un de ses jeunes pilotes de réserve. Ce sera donc le cas de Mercedes, qui va priver Hamilton de la première séance d'entrainement et confier sa monoplace à Nyck De Vries.

Nyck de Vries aligné en essais libres

Le Néerlandais est le troisième pilote de l'écurie allemande. Faute de places en F1, il est engagé dans le championnat de Formule E, où il est d'ailleurs champion du monde en titre. Parallèlement à cette compétition, le pilote de 27 ans est donc impliqué dans le programme de Mercedes en Formule 1. Ce sera la deuxième fois qu'il effectuera une séance d'essais libres cette saison, puisqu'il a déjà participé à une session avec Williams à l'occasion du Grand Prix d'Espagne.

Toto Wolff se réjouit de le voir au volant de la Mercedes