Formule 1

F1 : Mercedes se lâche et balance tout sur Ferrari et Red Bull

Publié le 19 juillet à 15h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que Mercedes bénéficie d’un rythme de course inférieur à Red Bull et Ferrari cette saison, le patron des Flèches d’Argent Toto Wolff accuse ces écuries – sans les citer – d’enfreindre la règlementation en Formule 1, et demande à la FIA à réagir afin de maintenir l’équité sportive.

Après plusieurs années à dominer outrageusement la Formule 1, en remportant huit titres consécutifs de champion du monde des constructeurs entre 2014 et 2021, Mercedes connait d’importantes difficultés en 2022. Cette année, une toute nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans la catégorie reine du sport automobile, et a complètement redistribué les cartes. Résultat, après huit ans d’hégémonie, les Flèches d’Argent sont aujourd’hui la troisième force du plateau en terme de performances, derrière Red Bull et Ferrari.

F1 : L’incroyable révélation de Lewis Hamilton sur le GP d’Abu Dhabi https://t.co/Ev865n13vC — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Une hiérarchie totalement bousculée

Habituée à la première place avec Lewis Hamilton, Mercedes n’a toujours pas remporté la moindre course cette saison, après onze Grands Prix disputés. L’écurie allemande est tout de même parvenue à monter sur la troisième marche du podium à huit reprises, mais elle reste assez loin de Ferrari et Red Bull en ce qui concerne le rythme de course. Il faut dire que le Cheval cabré et le Taureau rouge sont de véritables fusées sur la piste, et réussissent systématiquement à créer un écart conséquent sur le reste de la grille. Des performances qui n'ont pas échappé aux autres membres du paddock, dont Mercedes.

De la triche chez certaines écuries ?

Depuis le début de saison, les Flèches d'Argent sont confrontées au problème de « marsouinage » . Dans les lignes droites, le plancher de la voiture tape contre la piste, ce qui provoque d’incessants rebonds à la monoplace et d’importantes douleurs à George Russell et Lewis Hamilton. En revanche, Red Bull et Ferrari semblent avoir maitrisé cet élément, et ne sont pas victimes de rebonds aussi violents que ceux subis par l’écurie allemande. Pour Toto Wolff, les choses sont claires : les deux top teams enfreignent le règlement, grâce à des patins amovibles permettant de neutraliser le marsouinage.

Toto Wolff allume Red Bull et Ferrari