Formule 1

Le fils de Lewis Hamilton en F1 ? Il répond

Publié le 19 juillet à 11h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 19 juillet à 11h41

Septuple champion du monde et véritable monument du sport automobile, Lewis Hamilton s’est exprimé au sujet des enfants de pilote qui le deviennent eux aussi à l’âge adulte. Pour le Britannique, pas question que son fils roule un jour en Formule 1, en raison de la pression trop intense à subir.

Sa carrière n’est pas encore terminée, mais nul doute que Lewis Hamilton laissera une trace indélébile dans l’histoire de la Formule 1. Le Britannique est parvenu à décrocher de nombreux records dans la catégorie reine du sport automobile : il a remporté à sept reprises le titre de champion du monde des pilotes, égalant la légende Michael Schumacher. Le pilote Mercedes le record de victoires en Grand Prix (103), de podiums (186), de pole positions (105), et de points marqués depuis ses débuts (4249,5). Des chiffres absolument étourdissants, qui font de King Lewis l’un des tout meilleurs pilotes de l’histoire.

Une longue carrière semée d’embûches

Afin d’évoluer en Formule 1 et de piloter les voitures les plus rapides du monde, Lewis Hamilton a dû faire face à d’importants obstacles et gravir de nombreux échelons, en passant notamment par le karting, la Formule 3 et le GP2. Tout au long de sa carrière, il a dû repousser ses limites et travailler sans relâche afin d’être le meilleur de tous. Une tâche loin d’être aisée, puisque les pilotes sont sans cesse soumis à une pression extrêmement intense. Hamilton, en tant que seul pilote noir de la grille de F1, a également dû faire face à des comportements racistes durant sa jeunesse et encore aujourd’hui, en atteste les récents propos insultants de Nelson Piquet Sr à son encontre.

Un nouveau « fils de » en F1 ?

En clair, arriver en Formule 1 est tout sauf aisé. Toutefois, certains pilotes ont réussi à se hisser dans l’élite, et à connaitre le même destin que leur père. En effet, le champion du monde en titre Max Verstappen n’est autre que le fils de Jos Verstappen, ancien pilote entre 1994 et 2003. Même cas de figure pour Mick Schumacher, fils du monstre sacré Michael Schumacher, septuple champion du monde, qui a roulé dans les années 1990 et 2000 avec Benetton puis Ferrari. Pour les pilotes Red Bull et Haas, les attentes sont encore plus grandes que pour les autres membres de la grille : leurs performances sont sans cesse comparées à celles de leur père respectif. Un paramètre qui ne plait pas à Lewis Hamilton.

Hamilton refuse de voir son fils en F1