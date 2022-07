Formule 1

F1 : Verstappen s’agace au sujet des salaires

Publié le 19 juillet à 19h35 par Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, la Formule 1 est en plein essor. La discipline jouit d’une popularité qui augmente chaque saison. De ce fait, les écuries et les pilotes ont vu leurs revenus s’améliorer très nettement. Les dirigeants de la Formule 1 réfléchiraient ainsi à instaurer un plafond concernant le salaire des pilotes. Mais Max Verstappen s’y oppose complètement.

Ces dernières années, la Formule 1 a vu sa cote de popularité monter en flèche. Logiquement, les revenus des écuries et des pilotes ont augmenté par la même occasion, à un point d’atteindre des sommes astronomiques. Par exemple, Max Verstappen est le mieux rémunéré d’entre tous avec un salaire de 50M€ par an. De ce fait, les dirigeants de la Formule 1 réfléchiraient à instaurer un plafond concernant les émoluments des pilotes à partir de la saison prochaine. Toutefois, Max Verstappen s’oppose très fortement à cette idée, surtout à un moment où la discipline rayonne dans le monde entier.

Pour Verstappen, le plafonnement des salaires est « un non-sens complet »

« Le plafonnement des salaires des pilotes ? Pour moi, c’est un non-sens complet. Cela ne ferait pas seulement du tort à la Formule 1. De nos jours, les jeunes pilotes sont soit soutenus par une équipe de F1, soit par des sponsors. Ils investissent dans la carrière de ces jeunes pilotes en espérant un retour sur investissement dans le futur, en prenant un pourcentage sur ce qu’ils percevront une fois qu’ils seront arrivés en F1 » a d’abord confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par F1i.autojournal.fr .

« Un tel plafond nuirait aux catégories inférieures »

Par la suite, Max Verstappen a expliqué qu’une telle mesure pourrait réellement nuire à la nouvelle génération de pilotes et aux catégories inférieures du sport automobile : « Si vous commencez à plafonner leurs revenus futurs, ces sponsors ne seront pas intéressés à les soutenir dans toutes les catégories inférieures à la F1. Et de nos jours, passer toutes ces catégories coûtent cher ! Un tel plafond nuirait donc également aux catégories inférieures, plus qu’on ne le pense. »

« Ce sont les pilotes qui risquent leur vie en piste, en créant le spectacle »