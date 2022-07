Formule 1

F1 : C’était la guerre entre Rosberg et Hamilton

Avant Max Verstappen, Lewis Hamilton a connu d’autres rivalités en Formule 1. Lors de l’arrivée au sommet de Mercedes en 2014, le Britannique a livré un très grand duel avec Nico Rosberg, son coéquipier de l’époque. Plusieurs tensions ont d’ailleurs vu le jour entre les deux hommes, avant que l’Allemand ne prenne sa retraite en 2016 après avoir détrôné Lewis Hamilton.

La saison dernière, Lewis Hamilton a entretenu une rivalité plutôt intense avec Max Verstappen. Les deux pilotes ont tout donné dans leur duel, au point de connaître des accidents spectaculaires comme celui du Néerlandais à Silverstone. Mais la lutte face à Verstappen n’a pas été la première que Lewis Hamilton a eu à gérer au cours de sa carrière. En effet, lors de l’arrivée de la nouvelle réglementation moteur en 2014, Mercedes en a rapidement profité pour prendre un avantage considérable sur les autres équipes. L’écurie allemande s’est très vite retrouvée à se battre pour les premières places et le titre de champion du monde. C’est alors qu’une grande rivalité s’est installée entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, son coéquipier de l’époque. Alors qu’ils entretenaient une bonne relation jusque-là, les deux pilotes se sont mis à s’affronter pour le titre et quelques tensions ont commencer à apparaître.

« Si vous voulez remporter le championnat pour vous-même, il ne peut pas y avoir de paix »

Au micro d’ Eurosport , Nico Rosberg a d’ailleurs affirmé que le début de ses problèmes avec Lewis Hamilton ont commencé lorsqu’ils se sont rendus compte que la voiture était suffisamment performante pour aller décrocher le titre : « Mes problèmes avec Hamilton ? C’est arrivé dès le moment où nous nous battions pour le championnat du monde. Pas avant. Mais c’est toujours ainsi : lorsque vous vous battez pour la victoire et les titres lors de chaque course, ça ne peut plus fonctionner. Est-ce que c’est parti d’un incident en course ? Non, cela s’est accumulé de course en course. Si vous voulez remporter le championnat pour vous-même, il ne peut pas y avoir de paix. Vous devez tester les limites et entrer dans les zones grises pour l’emporter. Surtout lorsque les deux pilotes évoluent à un très haut niveau, c’est souvent très serré. » Après avoir été battu par Lewis Hamilton à deux reprises (en 2014 et 2015), Nico Rosberg a enfin pu décrocher un titre de champion du monde en 2016. Le pilote allemand a pris sa retraite dans la foulée, laissant ainsi sa place à Valtteri Bottas.

Rosberg n’a aucun regret

Après avoir livré de nombreuses batailles avec Lewis Hamilton au prix de plusieurs tensions, Nico Rosberg avoue néanmoins ne rien regretter de tout ça : « Je ne regrette rien. C’était une période sensationnelle et un grand combat. Je suis très fier de ça. Depuis, nous avons retrouvé une relation neutre, ce qui est bien. »

