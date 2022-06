Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Ce que gagnent les stars de la F1

Publié le 15 juin 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Pour cette année 2022, aucun pilote de Formule 1 n’a intégré le top 10 du classement Forbes des sportifs les mieux payés de la planète. Mais ce n’est pas pour autant que ce derniers perçoivent une misère, bien au contraire. Pour certains, comme Max Verstappen ou encore Lewis Hamilton, les salaires sont même plus élevés que certains des meilleurs footballeurs de la planète.

Comme chaque année, le magazine Forbes dévoile son classement des sportifs les mieux payés pendant les 12 derniers mois, revenus sport et hors-sport confondu. Et en 2022, aucun pilote de Formule 1 n’a intégré le top 10. Huitième en 2021, Lewis Hamilton a été écarté des dix sportifs les mieux rémunérés, ses émoluments ayant été réduits sans doute à cause de sa défaite dans la course au titre face à Max Verstappen la saison passée. Après une rivalité intense, le Britannique a été défait de la dernière course, ce qui lui a coûté un huitième sacre mondial et de devenir le seul recordman du nombre de titres de champion du monde devant Michael Schumacher. Mais si la Formule 1 n’est peut-être pas aussi populaire que peut l’être le football dans le monde, les pilotes sont très loin de toucher une misère en terme de salaire. Pour certains, cela va même au-delà de quelques uns des meilleurs footballeurs de la planète.

Max Verstappen en tête, Hamilton le suit de près. Ocon et Gasly très loin derrière

Selon Forbes , Max Verstappen est en tête du classement des pilotes les mieux payés en Formule 1. Chez Red Bull, le Néerlandais perçoit un salaire de 50M€ annuel suite à sa prolongation avec l’écurie autrichienne en mars dernier avec une énorme revalorisation salariale à la clé. Le champion du monde en titre détrône donc son rival de la saison dernière, Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, reçoit un salaire de 49,5M€ par année chez Mercedes et est sous contrat avec l’écurie allemande jusqu’en juin 2023. À titre de comparaison, Kylian Mbappé perçoit 50M€ suite à sa prolongation au PSG, soit autant que Max Verstappen. Lionel Messi ne perçoit, lui, qu’environ 31,2M€ par an sans compter les revenus hors-sport à en croire Foot Mercato . De son côté, Cristiano Ronaldo ne touche que 17,4M€ depuis son retour à Manchester United et est bien éloigné des sommes collectées par Max Verstappen et Lewis Hamilton. Mais un très grand écart s'est creusé entre les deux géants de la Formule 1 et le reste du paddock. En effet, c’est Fernando Alonso qui complète le podium avec un salaire de 22,5M€ chez Alpine, soit un peu moins de la moitié de ce que perçoit Max Verstappen chez Red Bull. L’Espagnol de 40 ans est suivi par Lando Norris et ses 18M€ annuels puis par Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo, qui occupent la cinquième et la sixième place à égalité (13,5M/an). Charles Leclerc vient ensuite en septième position avec un salaire assez proche de son coéquipier Carlos Sainz Jr (10,8M€ pour le Monégasque, 9M€ pour l'Espagnol). La situation diffère totalement chez Red Bull, puisque Sergio Pérez n'entre pas dans le top 10 et est vraiment très éloigné de ce que peut percevoir Max Verstappen. Le Mexicain pointe à la onzième place avec des émoluments grimpants jusqu'à 7M€. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont, quant à eux, assez loin de ces montants. Les pilotes français - respectivement chez Alpine et AlphaTauri - reçoivent 4,5M€ de la part de leurs écuries, soit la même rémunération que George Russell, nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes cette saison.

Le classements des pilotes les mieux payés en Formule 1 :

1 Max Verstappen (Red Bull) : 50M€

2 Lewis Hamilton (Mercedes) : 49,5M€

3 Fernando Alonso (Alpine) : 22,5M€

4 Lando Norris (McLaren) : 18M€

5 Sebastian Vettel (Aston Martin) : 13,5M€

6 Daniel Ricciardo (McLaren) : 13,5M€

7 Charles Leclerc (Ferrari) : 10,8M€

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 9M€

9 Lance Stroll (Aston Martin) : 9M€

10 Carlos Sainz Jr (Ferrari) : 9M€

11 Sergio Pérez (Red Bull) : 7M€

12 George Russell (Mercedes) : 4,5M€

13 Esteban Ocon (Alpine) : 4,5M€

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) : 4,5M€

15 Alexander Albon (Williams) : 1,8M€

16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : 900 000€

17 Mick Schumacher (Haas) : 900 000€

18 Nicholas Lafiti (Williams) : 900 000€

19 Kevin Magnussen (Haas) : 890 000€

20 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : 675 000€