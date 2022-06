Formule 1

F1 : Quel avenir pour Ocon avec l’arrivée de ce prodige ?

Publié le 15 juin 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Arrivé chez Alpine, anciennement Renault, en 2020, Esteban Ocon pourrait voir le début de la fin de son aventure avec l’écurie française à cause d’Oscar Piastri. L’Australien, pilote de réserve d’Alpine, pousse de plus en plus pour une place de titulaire en Formule 1. Mais le pilote de 21 ans ne devrait pas faire ses débuts avec Alpine mais plutôt avec Williams.

Pilote de réserve d’Alpine, Oscar Piastri pousse de plus en plus pour une place de titulaire en Formule 1. Le jeune australien de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2023, s’est vu promettre une place permanente sur les pistes par l’écurie française, que ce soit chez Alpine ou ailleurs. Le champion de Formule 2 en titre pourrait bousculer la hiérarchie en prenant la place d’Esteban Ocon ou de Fernando Alonso. Mais cela ne devrait pas être le cas. Le Français est sous contrat jusqu’en 2024, et l’Espagnol a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas prendre sa retraite tout de suite alors que son engagement expire à la fin de la saison. De ce fait, Oscar Piastri pourrait être amené à faire ses débuts en Formule 1 dans une autre équipe. Le compatriote de Daniel Ricciardo disposerait d’une clause dans son contrat disant qu’il pourrait changer d’équipe si la sienne ne lui trouvait pas un poste de titulaire pour l’année prochaine d’ici fin juin. Alors que la date butoir approche, Alpine ne semble pas vraiment déterminé à faire de la place à Oscar Piastri en se séparant de Fernando Alonso ou d’Esteban Ocon en cours de saison. L’écurie française, anciennement Renault, serait ainsi disposée à laisser son pilote rejoindre une autre équipe à court terme tout en le gardant dans son giron tant il est prometteur. Comme l'explique Nextgen-Auto , Oscar Piastri pourrait donc être prêté à Williams. L’Australien serait actuellement en train de conclure un accord pour devenir titulaire au sein de l’ancienne équipe de George Russell en 2023. Une annonce devrait même être faite d’ici la fin du mois.

F1 : Le coup de gueule d'Ocon sur le GP de France https://t.co/PAm0Qbo9Y6 pic.twitter.com/TyeKPtKjme — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Piastri prend la direction de Williams pour remplacer Latifi