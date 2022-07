Formule 1

Hamilton, Russell... L'annonce surprenante de Mercedes

Publié le 20 juillet à 15h35 par Dan Marciano

Après un Grand Prix d'Autriche que Toto Wolff juge « satisfaisant », Mercedes s'avance vers la prochaine course avec un statut d'outsider face à Red Bull et Ferrari. Le responsable de l'écurie allemande s'est prononcé sur le Grand Prix de France, affichant des ambitions mesurées. Wolff a fait allusion à un podium, mais pas à une victoire de Lewis Hamilton ou George Russell.

Sur le toit de la Formule 1 depuis 2014, Mercedes a connu un premier coup d'arrêt avec le couronnement de Max Verstappen la saison dernière. Cet exercice pourrait confirmer la fin de la domination de l'écurie allemande. Au classement général, le premier pilote Mercedes, George Russell pointe à la cinquième place, juste devant Lewis Hamilton, mais loin derrière Verstappen. L'équipe dirigée par Toto Wolff pourrait également perdre son titre au classement des constructeurs, distancée par Red Bull et Ferrari. Mais malgré des difficultés en début de saison, Mercedes retrouve peu à peu son sourire.

« Les troisième et quatrième places en Autriche ont été un résultat satisfaisant »

Le 10 juillet dernier, au Grand Prix d'Autriche, Lewis Hamilton avait pris la troisième place, juste devant George Russell. Toto Wolff est revenu sur cette course. « Les troisième et quatrième places en Autriche ont été un résultat satisfaisant pour toute l’équipe, surtout compte tenu de la position dans laquelle nous étions vendredi soir. L’équipe a fait des miracles pour avoir deux voitures de course réparées et prêtes pour le Sprint et le Grand Prix. 27 points le dimanche ont été une bonne récompense pour cet effort » a-t-il confié.

« Je suis satisfait de l’élan que nous construisons »

Le directeur de Mercedes F1 est ravi des progrès réalisés ces dernières semaines, même si le titre de champion du monde s'éloigne de semaine en semaine. « Nous avons décroché trois podiums lors des sept premières courses, et nous en avons maintenant réalisé quatre lors des quatre dernières. Je suis satisfait de l’élan que nous construisons, et cela reflète les efforts colossaux de l’équipe. Notre compréhension de la W13 grandit à chaque tour et il est encourageant de voir que cela se reflète dans notre développement et nos résultats » a confié Toto Wolff.

Mercedes affiche des ambitions mesurées pour le Grand Prix de France