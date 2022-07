Formule 1

F1 : Un gros clash éclate dans le clan Schumacher

Publié le 20 juillet à 09h35 par Dan Marciano

Agent historique de Michael Schumacher, Willi Weber a poussé un coup de gueule dans les colonnes de la presse italienne. Il reproche notamment à la femme de l'ancien pilote de garder le silence sur son état de santé et de le laisser à l'écart. Ce lundi, l'homme d'affaires allemand appelle à connaître la vérité et espère obtenir des nouvelles de son ami.

La vie de Michael Schumacher a basculé le 29 décembre 2013. Alors à Méribel en Savoie avec sa famille, le septuple champion du monde de Formule 1 était victime d'un terrible accident de ski. Il a heurté un rocher avant de perdre connaissance. Victime d'un traumatisme crânien, le pilote allemand a frôlé la mort. Depuis près de dix ans, les nouvelles sur son état de santé se font rares. Toujours à ses côtés, sa femme garde le secret et préfère garder le silence, se contentant de rares apparitions. « Bien sûr, Michael me manque tous les jours, mais il n'y a pas que moi qui lui manque : les enfants, la famille, son père, tous ceux qui sont proches de lui. Tout le monde manque à Michael, mais Michael est là. D'une manière différente, mais il est là et cela nous donne de la force » avait-elle par exemple déclaré lors d'un documentaire consacré son mari. Mais ce silence commence aussi à agacer certains proches de Michael Schumacher comme son ancien agent, Willi Weber.



🔴 Le festival sous la pluie de Michael Schumacher avec sa Ferrari pour sa dernière victoire en F1 !



Schumacher remporte le Grand Prix de Shanghai 2006 après des magnifiques dépassements.



Un chef d'œuvre à regarder. 👑pic.twitter.com/i08TpG0NY7 — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) July 19, 2022

« Nous n'avons entendu que des mensonges de leur part »

Très proche de Michael Schumacher durant sa carrière, Willi Weber a pris la parole pour dénoncer le silence de sa femme. « J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour Michael pour protéger sa vie privée. Mais depuis lors, nous n'avons entendu que des mensonges de leur part. Cela a été une grande douleur pour moi; J'ai essayé des centaines de fois de contacter Corinna et elle n'a pas répondu. J'ai appelé Jean Todt pour lui demander si je devais aller à l'hôpital et il m'a dit d'attendre, c'est trop tôt. J'ai appelé le lendemain et personne n'a répondu. Je ne m'attendais pas à un tel comportement et je suis toujours en colère à ce sujet » a confié l'homme d'affaires allemand dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport .

«Peut-être qu'ils devraient juste dire les choses telles qu'elles sont»

« Ils m'ont tenu à l'écart, me disant que c'est trop tôt, eh bien maintenant c'est trop tard. Ça fait neuf ans. Peut-être qu'ils devraient juste dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pu comprendre la situation au début, car j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour que Michael protège sa vie privée. Mais depuis, nous n'avons entendu que des mensonges de leur part; Près de 10 ans après le terrible accident, il n'y a guère de déclaration officielle sur son état. Il était comme un fils pour moi. Même aujourd'hui, ça fait mal d'en parler » poursuit-il.

En 2021, un neurologue avait évoqué l'état de santé de Schumacher