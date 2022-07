Formule 1

F1 - GP de France : Le coup de gueule d'Esteban Ocon

Publié le 20 juillet à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que la Formule 1 va disputer ce qui pourrait être le dernier Grand Prix de France avant de longues années, le pilote tricolore Esteban Ocon (Alpine) a tenu à défendre cette course historique du calendrier, plus que jamais menacée de disparition au profit de courses plus attractives financièrement.

Ce week-end, la Formule 1 va se rendre en Provence, plus précisément au Castellet, pour le Grand Prix de France, onzième manche de la saison 2022. Une course qui risque d'avoir une saveur assez particulière, puisque ce pourrait être la dernière édition disputée dans l'Hexagone avant un long moment. En effet, le contrat liant les promoteurs du circuit Paul Ricard et la Formule 1 arrive à son terme à la fin de l'année, et n'a toujours pas été prolongé. Autrement dit, à ce jour, il n'y a pas de Grand Prix de France prévu pour l'année 2023 et ensuite.

Depuis son rachat en 2017 par Liberty Media, la Formule 1 a pris une autre dimension. La catégorie reine du sport automobile a intégré à son calendrier de nouveaux circuits se trouvant dans des pays riches, prêts à payer très cher pour accueillir un week-end de Grand Prix, à titre d'exemple, l'Arabie Saoudite débourse 50M€ par an pour son Grand Prix à Jeddah. Cependant, cette nouvelle politique ne fait pas les affaires des circuits historiques. Même s'ils ont accueilli des courses mythiques et ont une place fondamentale dans l'histoire du sport automobile, certains pays comme la France ou la Belgique sont menacés de ne plus héberger de courses de F1, puisqu'ils payent des sommes beaucoup moins importantes pour être au calendrier.

La possible disparition du Grand Prix de France n'est d'ailleurs pas du goût de nombreuses personnalités de la Formule 1. Parmi elles, Esteban Ocon. Le pilote Alpine, actuel huitième au championnat du monde des pilotes, s'offusque de voir une épreuve aussi mythique sur le point d'être rayée du calendrier, comme ce fut le cas pour le circuit d'Hockenheim en Allemagne après 2019 : « J'entends beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs à propos du Grand Prix de France, qui disent que ce sera compliqué pour la suite. J'ai eu quelques discussions de mon côté et j'ai vu des déclarations de la part de la Formule 1 comme quoi ils cherchaient des solutions pour l'avenir, potentiellement [un Grand Prix] en ville, ce qui pourrait être très intéressant. La France a une place hyper importante dans le sport automobile, nous avons les plus belles marques automobiles, nous avons eu des pilotes exceptionnels par le passé et [les courses] s'appellent Grand Prix partout dans le monde, donc c'est hyper important qu'on ait notre Grand Prix de France », a déclaré le tricolore au micro de RMC .

