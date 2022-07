Formule 1

F1 : 300ème Grand Prix pour Hamilton, ses plus grands exploits

Ce dimanche, Lewis Hamilton prendra part au 300e Grand Prix de sa carrière. Le Britannique entre ainsi dans un cercle très fermé où peu de pilotes ont fait mieux que lui. En autant de départs, le pilote aujourd’hui chez Mercedes a réalisé un bon nombre d’exploits en piste. Que ce soit au sein de son écurie actuelle ou chez McLaren à ses débuts, Lewis Hamilton a toujours prouvé qu’il avait tout de l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 de l’histoire.

À 37 ans, Lewis Hamilton dispose d’une très grande expérience de la Formule 1. Ayant fait ses débuts dans la discipline en 2007 chez McLaren, le Britannique a connu d'innombrables succès à travers les années. Aujourd’hui septuple champion du monde, et ayant remporté six de ses sept titres chez Mercedes, Lewis Hamilton prendra part au 300e Grand Prix de sa carrière ce dimanche sur le circuit Paul Ricard. Le Britannique rejoint ainsi un club très fermé où sont logées des légendes comme Jenson Button (306), Michael Schumacher (307), Rubens Barrichello (323), Fernando Alonso (345 et courant toujours) ou encore Kimi Räikkönen (350). En autant de départs, Lewis Hamilton a ainsi réalisé un bon nombre d’exploits sur les pistes du monde entier, dont certains resteront mémorables.

Des débuts retentissants

L’année de ses débuts, en 2007, Lewis Hamilton se montre déjà très prometteur. Le Britannique, auteur de 6 podiums en autant de course impressionne lors du début de saison. Et c’est au Canada qu’il viendra confirmer les espoirs placés en lui. Sur le circuit Gilles-Villeneuve, Lewis Hamilton décroche la première pole position de sa carrière, devant Fernando Alonso (alors champion du monde en titre). Pendant la course, le pilote d’alors 22 ans fait preuve d’une grande maturité pour gérer la concurrence et les nombreux accidents en piste. C’est ainsi qu’il décrochera la première victoire de sa carrière, seulement trois mois après ses débuts en Formule 1. Un an plus tard, Lewis Hamilton est de nouveau l’auteur d’un exploit. À Monaco, le Britannique est passé par toutes les émotions. Sur une piste mouillée, il tape le rail de sécurité et est victime d’une crevaison. Reparti cinquième, Lewis Hamilton ne lâche rien et rattrape ses adversaires, auteurs de quelques maladresses. Le pilote McLaren en profitera pour dépasser tout le monde et obtenir son premier succès en Principauté.

Hamilton détrône les plus grands

Par la suite, Lewis Hamilton connaîtra quelques années compliquées avec McLaren, où il est sacré champion du monde pour la première fois en 2008. Il finira par s’envoler du côté de chez Mercedes et enchaînera les succès notables. En 2014, lors du Grand Prix de Malaisie, le Britannique ne fera qu’une bouchée de la concurrence et réalisera le Grand Chelem. Sur le circuit de Sepang, Lewis Hamilton signera la pole position, remportera la course (avec 17 secondes d’avance sur son coéquipier Nico Rosberg), effectuera le meilleur tour du Grand Prix et aura passé tous les tours de course en tête. Une performance très rare en Formule 1, que Lewis Hamilton réalisera à plusieurs reprises les années suivantes. En 2020, le Britannique décrochera un record tenu jusque-là par Michael Schumacher avant d’être sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière. Lors du Grand Prix du Portugal, Lewis Hamilton obtient son 92e succès en Formule 1 et devient le seul recordman du nombre de victoires après une course parfaitement gérée. Deux semaines après avoir reçu un casque de Michael Schumacher des mains de Mick Schumacher après avoir égalé ce record, le pilote de Mercedes entre un peu plus dans la légende.

Véritable chef sous la pression

Mais c’est également sous la pression que Lewis Hamilton s’est montré le plus fort en piste. En 2020, en pleine période de Covid-19, la Formule 1 se rend en Turquie pour la première fois depuis 2011. De ce fait, le circuit d’Istanbul a été totalement resurfacé, rendant l’asphalte très glissant. À cela, il faut ajouter des conditions météorologiques périlleuses pour rendre cette course extrêmement délicate. Mais pas de quoi faire peur à Lewis Hamilton, qui dispose d'une balle de match pour son septième titre de champion du monde. Sixième des qualifications, le Britannique sait qu’il va devoir sortir le grand jeu. Son départ est très loin d’être bon puisqu’il se fait rapidement doubler par trois monoplaces après avoir mal abordé la chicane. Lewis Hamilton lance alors l’opération remontée et se retrouve rapidement devant Sergio Pérez pour prendre la tête de la course à 20 tours de l'arrivée après avoir profité des erreurs des deux Red Bull et ayant géré ses pneus à la perfection. À partir de ce moment, Lewis Hamilton creusera l’écart, franchira le drapeau à damier en premier avec 31 secondes d’avance sur le deuxième, et obtiendra son septième titre de champion du monde lui permettant d’égaler Michael Schumacher. La saison suivante, Lewis Hamilton a de nouveau gérer la pression comme un chef. Alors en retard sur Max Verstappen au classement général, le Britannique sort le grand jeu à São Paulo. Parti du fond de grille du sprint à cause d’un aileron illégal, le pilote de Mercedes réalise 15 dépassements. Une nouvelle fois pénalisé de cinq places pour la course à cause d’un changement de moteur, Lewis Hamilton ne s’est pas laissé abattre et est vite remonté vers le haut du peloton. S’emparant de la tête à douze tours de la fin, le Britannique ne sera plus dépassé et s’imposera, effaçant ainsi 25 places de pénalité lors du même week-end, le tout en revenant sur Max Verstappen au classement général pour une fin de saison palpitante.

Hamilton en roi à domicile

Enfin, Lewis Hamilton a connu de grands moments à Silverstone. En 2020, le Britannique n’a pas cédé à la panique chez lui. Alors que Valtteri Bottas vient de crever et est contraint de rentrer au stand, Mercedes ne sait pas quelle stratégie adopter pour son champion. Si Lewis Hamilton rentre, la victoire lui échappe, Max Verstappen se faisant assez pressant. Le natif de Stevenage décide alors de rester en piste, mais crève à l’avant-gauche dans le dernier tour alors qu’il lui reste encore une bonne partie de la piste à parcourir. Lewis Hamilton finira par remporter le Grand Prix avec dix secondes d’avance sur Max Verstappen, et sur trois roues. Par la même occasion, il signe son septième succès en Grande-Bretagne et devient le recordman du nombre de victoires à Silverstone. Record qu’il montera à huit l’année suivante. Mais la plus belle de ses victoires restera sans doute lors de l’édition 2008 du Grand Prix de Grande-Bretagne. Après avoir échoué dans la course au titre en 2007 face à Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton est revanchard. Et c’est chez lui qu’il a décidé de frapper un grand coup. Sous une pluie battante, le Britannique s’élance de la quatrième place et se montre très vite plus rapide que tout le monde. Alors que la météo piège bon nombre de pilotes pendant la course, Lewis Hamilton ne baisse pas le rythme et prend la tête dès le cinquième tour. Finalement, il s’imposera avec une minute d’avance sur son dauphin Nick Heidfeld, pourtant auteur d’une très grande course lui aussi. Avec si peu d’expérience (26 départs à son compteur), Lewis Hamilton fait taire les critiques à son sujet et démontre qu’il a tout d’un très grand pilote.