Formule 1

F1 : Hamilton déprimé, Alain Prost lui tire son chapeau

Publié le 23 juillet à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir manqué son huitième titre de champion du monde à un petit tour, Lewis Hamilton vit une saison très difficile. Largué au championnat, le pilote Mercedes relève la tête sur les dernières courses, mais pas de quoi concurrencer Max Verstappen, toujours loin devant. Avant le Grand Prix de France, Alain Prost a tiré son chapeau à Hamilton pour son comportement irréprochable.

Quadruple champion du monde en titre, Lewis Hamilton était devenu l’homme à battre en Formule 1. De son côté, le pilote anglais avait une ambition très claire au moment de démarrer la saison 2021 : glaner son huitième sacre pour dépasser la légende Michael Schumacher. Mais en face, Max Verstappen espèrerait bien mettre un terme à l’hégémonie de Mercedes et de Lewis Hamilton. Et le combat aura tenu toutes ses promesses…

Hamilton et Verstappen n’ont rien oublié

Toute la saison, les deux pilotes se seront livrés un duel exceptionnel avec en point d’orgue leur collision à Silverstone. Un an après, ce choc n’est toujours pas digéré par Hamilton qui a lancé une pique à Verstappen après le retour à Silverstone cette saison. « A Copse, par exemple, nous sommes passés à deux (de front) sans aucun problème. Quelle bataille ! », a lancé l’Anglais en faisant référence à son duel avec Charles Leclerc dans des propos relayés par Eurosport . Sans tarder, Max Verstappen a répliqué : « Je pense que c'est bien que vous puissiez encore apprendre à prendre le point de corde à l'âge de 37 ans. Il apprend, donc c'est positif. C'est aussi un bon exemple pour les jeunes pilotes de montrer que l'on peut toujours progresser à 37 ans ». Même si les relations semblent s’être apaisées, il reste une pointe de tension entre les deux.

Saison difficile pour Mercedes

Il faut dire que cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen ne courent plus dans la même catégorie. Même si le Néerlandais a démarré ce nouvel exercice difficilement avec plusieurs abandons, il a vite relevé la tête et n’a pas laissé Charles Leclerc prendre le large. De son côté, Lewis Hamilton aura dû attendre presque la moitié de la saison pour prendre en main sa nouvelle monoplace. Plombé par les nouveaux règlements de la FIA, Hamilton n’a toujours pas gagné une seule course avant le Grand Prix de France. Même si le pilote Mercedes a relevé la tête avec trois podiums sur les trois dernières courses, il est encore loin de ses objectifs. Mais vu le déroulé de la saison, Lewis Hamilton s’en contentera.

300ème Grands Prix pour Lewis Hamilton ce week end 🫣7 fois champion du monde 🏆 (record)103 victoires 🥇(record)103 pôles positions 👑 (record)187 podiums 📊 (record) GOAT 🐐 pic.twitter.com/vj4bCNbbIR — 🏎SAFETY CAR - ACTU F1🏎 (@voiedesstands) July 22, 2022

« Depuis sa défaite à Abu Dhabi l'an dernier, il est hyper classe »