F1 : Leclerc domine Verstappen, terrible désillusion pour Sainz Jr

Publié le 22 juillet à 15h50 par Pierrick Levallet mis à jour le 22 juillet à 15h53

Ce week-end, c’est au Castellet que la Formule 1 pose ses valises. En marge du Grand Prix de France, qui pourrait bien être le dernier avant un certain temps, les pilotes ont pris part à leur première heure de roulage ce vendredi. Et au terme de cette première séance d’essais libres, Charles Leclerc s’est positionné devant Max Verstappen. Carlos Sainz Jr, lui, a subi une lourde pénalité et pourrait partir en fond de grille ce dimanche dans le pire des cas.

Douzième étape de cette saison de Formule 1, Le Castellet accueille une nouvelle fois les pilotes pour le Grand Prix de France. Avec 38 points d’avance sur Charles Leclerc, Max Verstappen entend faire de son maximum pour creuser un écart considérable dans la course au titre. Cependant, le Monégasque ne va pas se laisser faire, bien au contraire. Gonflé à bloc après sa victoire sur le Red Bull Ring en Autriche, le pilote de Ferrari espère rééditer sa prestation. Ce vendredi, les pilotes ont pu prendre part à leur première heure de roulage sur le circuit Paul Ricard sous des températures chaudes. Et Charles Leclerc a pu rappeler une nouvelle fois à Max Verstappen qu’il était bien présent.

Leclerc devance Verstappen, Hamilton et Bottas absents des EL1

En effet, le Monégasque a signé le meilleur temps de cette première séance d’essais libres avec un tour réalisé en 1:33.930. Après sa victoire au Grand Prix d’Autriche, le pilote de Ferrari compte mettre toutes les chances de son côté pour décrocher une deuxième victoire de suite, ce qui permettrait de réduire l’écart avec Max Verstappen dans la course au titre. D’ailleurs, le Néerlandais suit de près Charles Leclerc puisqu’il n’est qu’à moins d’un dixième de son rival. Carlos Sainz Jr vient compléter le podium. George Russell, lui, confirme le retour en forme de Mercedes avec une quatrième place lors de cette première heure de roulage, suivi par Pierre Gasly. Pourtant, les choses avaient mal commencé pour le Français, victime d’un problème moteur. Mais AlphaTauri a rapidement résolu ce souci et le pilote de 26 ans a signé le cinquième meilleur temps de cette heure de roulage. Sergio Pérez, Lando Norris et Alexander Albon suivent en suite. La deuxième Mercedes arrive en neuvième position avec Nyck de Vries au volant. Pour cette première séance, Lewis Hamilton a laissé son baquet au jeune Néerlandais conformément à la réglementation. On a également pu noter l’absence de Valtteri Bottas côté Alfa Romeo. L’écurie suisse a préféré lancer le vétéran Robert Kubica à la place.

Grosse pénalité pour Sainz Jr

Avant même les qualifications, le grand perdant se nomme Carlos Sainz Jr. Suite à une casse moteur lors du Grand Prix d’Autriche, il était pressenti que l’Espagnol utilise un moteur neuf sur le circuit Paul Ricard. Le pilote de Ferrari a bien pris une troisième unité de contrôle électronique pour ce week-end de course, dépassant ainsi le quota de deux autorisé sans pénalité pour la saison. De ce fait, Carlos Sainz Jr écopera de dix places de pénalité sur la grille de départ. Et en cas d’autres changements, sa situation pourrait s’aggraver puisqu’il pourrait partir en fond de grille.

Le classement après les EL1

1- Charles Leclerc (Ferrari) : 1:33.930

2- Max Verstappen (Red Bull) : +0.091

3- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : +0.338

4- George Russell (Mercedes) : +0.951

5- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.049

6- Sergio Pérez (Red Bull) : +1.244

7- Lando Norris (McLaren) : +1.302

8- Alexander Albon (Williams) : +1.484

9- Nyck de Vries (Mercedes) : +1.496

10- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.730

11- Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +1.746

12- Lance Stroll (Aston Martin) : +1.880

13- Esteban Ocon (Alpine) : +1.898

14- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +1.921

15- Fernando Alonso (Alpine) : +1.945

16- Mick Schumacher (Haas) : +2.092

17- Kevin Magnussen (Haas) +2.174

18- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +2.197

19- Robert Kubica (Alfa Romeo) : +2.402

20- Nicholas Latifi (Williams) : +3.113