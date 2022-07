Formule 1

F1 - GP de France : Red Bull, Ferrari... Mercedes a la pression

Publié le 22 juillet à 10h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, c’est au Castellet que la Formule 1 posera ses valises pour le Grand Prix de France. Depuis le début de saison, Mercedes a un retard considérable avec Red Bull et Ferrari. Cependant, les choses ont l’air d’aller mieux du côté de l’écurie allemande, qui pourrait possiblement créer la surprise sur le circuit Paul Ricard. D’ailleurs, George Russell estime que Mercedes sera très attendu ce week-end mais reste réaliste sur la situation.

Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année, Mercedes a connu un début de saison plutôt catastrophique. En seulement quelques courses, l’écurie allemande s’est retrouvée écartée de la course au titre alors que Ferrari et Red Bull se livraient un grand duel à l'avant. L’équipe de Toto Wolff a connu de grandes difficultés dans le développement de sa monoplace, notamment pour régler le problème de marsouinage qui affectait les prestations de Lewis Hamilton et de George Russell. Mais désormais, ces soucis semblent derrière Mercedes, qui a pu bénéficier d’une légère aide de la FIA après le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Depuis quelques courses, les choses ont l’air d’aller beaucoup mieux pour Lewis Hamilton et George Russell.

« Il y a beaucoup d’attentes sur Mercedes ce week-end »

De ce fait, Mercedes est très attendue pour le Grand Prix de France ce dimanche. Mais George Russell préfère rester lucide sur les performances de sa voiture comparé aux Red Bull et aux Ferrari comme il l’a confié dans des propos rapportés par F1Only.fr : « Il y a beaucoup d’attentes sur Mercedes ce week-end, mais je ne sais pas trop d’où cela vient, bien que nous améliorons définitivement la voiture et que nous réduisons l’écart [avec Ferrari et Red Bull]. Il va aussi faire chaud, ce qui, je pense, nous favorise à nouveau légèrement. Cependant, nous allons y aller de manière réaliste et si nous faisons tout parfaitement, je pense que nous serons un dixième ou deux dixièmes derrière Ferrari et Red Bull. »

« C’est la première fois cette saison que nous comprenons vraiment la voiture »

Cependant, le coéquipier de Lewis Hamilton ne néglige pas les progrès faits par l’équipe. D’ailleurs, Mercedes semble avoir mis le doigt sur quelque chose d’après lui : « Je pense que c’est la première fois cette saison que nous comprenons vraiment la voiture et nous comprenons ce qui doit changer pour que la voiture aille plus vite. Alors que nous avons passé tant de temps à essayer de comprendre quels étaient les problèmes, comment les résoudre et pas nécessairement à faire avancer la voiture plus vite. »

« Nous savions après le premier test que le début de saison allait être difficile »