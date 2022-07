Formule 1

F1 - GP de France : Verstappen s’incline devant Ferrari

Publié le 22 juillet à 11h35 par Pierrick Levallet

En marge du Grand Prix de France ce dimanche, Max Verstappen ne se sent toujours pas en sécurité au classement général. Ferrari a remporté les deux dernières courses et pourrait rafler une troisième victoire ce week-end. L’occasion pour Max Verstappen de livrer un terrible constat dans la bataille entre Red Bull et la Scuderia.

Si Max Verstappen est toujours le leader du classement général, la pression de Ferrari commence à se faire de plus en plus pesante. Lors des deux dernières courses, en Grande-Bretagne et en Autriche, la Scuderia s’est imposée par l’intermédiaire de Carlos Sainz Jr puis de Charles Leclerc. En marge du Grand Prix de France ce week-end, Max Verstappen compte toujours 38 points d’avance sur le Monégasque. Mais il n’est pas à l’abri de voir cet écart diminuer après la course au Castellet. La Scuderia a connu quelques problèmes avec sa monoplace, ce qui a contraint Charles Leclerc a abandonné à quelques reprises. Max Verstappen a su en profiter pour prendre le large au classement général. Mais le Néerlandais estime que Ferrari s'est montré nettement plus dominant que Red Bull depuis le début de saison.

« Ferrari a eu des week-ends plus dominants que nous »

« Après Melbourne, j’espérais qu’à la fin de la saison, que nous aurions une chance potentielle. Ensuite, tout s’est très vite retourné. Cela montre simplement que cela peut aussi aller dans l’autre sens. Il n’y a jamais eu de week-end dominant de notre part. Au début de la saison, nous étions ceux qui poursuivaient Ferrari et ils ont eu des abandons dont nous avons profité. Ça a été le cas avec leurs décisions stratégiques. Nous sommes toujours en surpoids, ce qui nous coûte du temps au tour. Si vous êtes en surpoids, vous le portez tout le temps. C’est du temps au tour que vous perdez. Il n’y a pas d’amélioration qui peut surmonter ça. Globalement, Ferrari a eu des week-ends plus dominants que nous » a-t-il confié dans des propos rapportés par Next-gen Auto .

« Nous devons encore apporter des évolutions »

Par la suite, Max Verstappen a avoué que Red Bull devait encore apporter des évolutions à sa monoplace afin de ne pas se faire distancer par Ferrari cette saison et prouver qu’ils sont encore au niveau après un sacre mondial remporté face à Lewis Hamilton en 2021 : « Nous devons encore apporter des évolutions, nous devons travailler tout le temps, et ce n’est pas une garantie. Les gens disent que Red Bull a été très bonne dans le passé pour apporter des évolutions et du développement. Mais cette année, nous devons le montrer à nouveau, parce que chaque année, si vous commencez à penser comme ça, vous prenez du retard, parce que vous pensez que vous êtes très bon. Nous devons toujours montrer que nous sommes bons et c’est ce que nous essayons de faire. »

Verstappen veut prendre le large

Vainqueur au Grand Prix de France la saison dernière après une autre grande bataille avec Lewis Hamilton, Max Verstappen espère réitérer sa performance cette année. Le Néerlandais entend bien distancer Charles Leclerc au classement général et se donner une bouffée d’oxygène dans la course au titre. Par ailleurs, le pilote de Red Bull pourrait profiter du retour en forme de Lewis Hamilton pour prendre le large, puisque le Britannique pourrait venir mettre des bâtons dans les roues de Charles Leclerc ce dimanche.