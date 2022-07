Formule 1

F1 - EL2 : Ferrari inquiète déjà Verstappen avant le GP de France

Publié le 22 juillet à 19h35 par Bernard Colas mis à jour le 22 juillet à 19h44

Le paddock est au Castellet ce week-end pour le Grand Prix de France, et les deux premières séances d’essais libres avaient lieu ce vendredi. Alors que Charles Leclerc s’est positionné devant Max Verstappen dans un premier temps, Ferrarri a enchaîné lors de la seconde séance du jour grâce à Carlos Sainz, devançant son coéquipier et le champion du monde en titre de chez Red Bull.

Pour la douzième course de la saison, les pilotes de Formule 1 se retrouvent au Castellet pour le Grand Prix de France. Après sa victoire sur le Red Bull Ring en Autriche, Charles Leclerc espère confirmer ce week-end et rattraper son retard sur Max Verstappen au classement général, alors que la star de Red Bull possède 38 points d’avance. Ce vendredi, le Monégasque a déjà marqué les esprits en dominant la première séance d’essais libres devant Verstappen, et Carlos Sainz a fait de même lors de la deuxième séance du jour.

Ferrari brille au Castellet, Red Bull est déjà en difficulté

Après Charles Leclerc, c'est au tour de Carlos Sainz de briller sur le circuit du Castellet. L’Espagnol a pris l’avantage ce vendredi en 1'32 527, devançant de peu son coéquipier à 0"101. Pour Ferrari, le week-end démarre de la meilleure des manières en affichant sa supériorité sur Red Bull, qui a eu du mal en cette première journée d’essais libres. Max Verstappen, 3e, a fini à plus d'une demi-seconde de Carlos Sainz tandis que Sergio Pérez, en grande difficulté, a dû se contenter de la 10e place à 1"533.

Watch out for the kerbs in Le Castellet... they bite! 🦁Your FP2 highlights are here! 📺#FrenchGP #F1 — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

Mercedes en embuscade derrière Ferrari et Red Bull

Derrière les Ferrari et Max Verstappen, les Mercedes finissent 4e et 5e avec George Russell (0"764) et Lewis Hamilton (0"990), absent de la première séance d’essais libres et qui ne s’est pas montré au meilleur de sa forme. Les hommes de Toto Wolff peuvent néanmoins espérer réaliser un week-end satisfaisant et profiter de la bagarre entre Ferrari et Red Bull pour tirer leur épingle du jeu sur un circuit qui semble leur convenir. 5e de la première séance, Pierre Gasly s’est de nouveau illustré à domicile en terminant 7e (à 1"379), derrière Lando Norris (à 1"080). Le bilan est beaucoup moins satisfaisant pour l’autre Français, Esteban Ocon (18e), à 2"133. De son côté, Fernando Alonso a signé le onzième temps (1"732).

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁Carlos Sainz finishes his Friday in style 🙌#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/iQW3kUKZfk — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

Le classement des EL2

1- Carlos Sainz - Ferrari (1'32"527)

2- Charles Leclerc - Ferrari (1'32"628)

3- Max Verstappen - Red Bull - (1'33"077)

4- George Russell - Mercedes AMG (1'33"291)

5- Lewis Hamilton - Mercedes AMG (1'33"517)

6- Lando Norris - McLaren (1'33"607)

7- Pierre Gasly - AlphaTauri (1'33"906)

8- Kevin Magnussen - Haas (1'33"928)

9- Daniel Ricciardo - McLaren (1'33"984)

10- Sergio Perez - Red Bull - (1'34"060)

11- Fernando Alonso - Alpine (1'34"259)

12- Valtteri Bottas - Alfa Romeo (1'34"264)

13- Sebastian Vettel - Aston Martin (1'34"420)

14- Yuki Tsunoda - AlphaTauri (1'34"540)

15- Lance Stroll - Aston Martin (1'34"595)

16- Alex Albon - Williams (1'34"653)

17- Guanyu Zhou - Alfa Romeo (1'34"654)

18- Esteban Ocon - Alpine (1'34"660)

19- Mick Schumacher - Haas (1'35"195)

20- Nicholas Latifi - Williams (1'35"412)