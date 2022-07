Formule 1

Verstappen pousse un coup de gueule, c’est validé chez Red Bull

Publié le 22 juillet à 13h35 par Pierrick Levallet

Le 10 juillet dernier, Charles Leclerc s’est brillamment imposé lors du Grand Prix d’Autriche. Cependant, le week-end de course a été entaché pour des comportements racistes, homophobes et misogynes de la part de certains supporters envers d’autres fans. Après la course, Max Verstappen n’avait pas manqué d’en toucher quelques mots pour que cela n’arrive plus jamais. Sergio Pérez, lui, réclame des mesures strictes.

Le 10 juillet dernier, Charles Leclerc a réduit l’écart qui le séparait de Max Verstappen en s’imposant au Grand Prix d’Autriche. La course fut passionnante et pleine de rebondissements sur le Red Bull Ring de Spielberg. Mais elle a également été la scène d’une véritable polémique. Dans les tribunes, le comportement de certains supporters a fait jaser. Quelques fans ont été victimes d’attitudes racistes, homophobes ou encore misogynes de la part d’autres personnes dans les gradins. Il n’en a pas fallu plus pour créer un véritable scandale. Avant la course, la Formule 1 avait publié un communiqué affirmant que cet incident avait été considéré comme sérieux. Lewis Hamilton n’avait pas manqué de réagir à cela, poussant un coup de gueule visant à recadrer ces supporters. Du côté de Red Bull, cela n’a toujours pas été digéré. Après la course, Max Verstappen avait conseillé de renforcer la sécurité notamment en limitant la vente d’alcool aux supporters : « Une chose qui peut être améliorée est la sécurité autour des lieux pour garder les gens plus sous contrôle. Ces choses peuvent être réglementées. Il y a une certaine quantité d'alcool qu'une personne devrait avoir jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller se coucher et de se réveiller sobre le lendemain matin parce que si vous commencez à devenir fou, vous pouvez faire des choses stupides. » Même son de cloche du côté de Christian Horner, qui espérait que les autorités prennent en charge rapidement les incidents pour que cela n’arrive plus jamais. Sergio Pérez, quant à lui, réclame des mesures fermes.

« Ils ne sont pas les bienvenus ici »

« C’est très important. Nous faisons tous notre part : pilotes, équipes, médias, fans, car il y a beaucoup de bons fans en Formule 1. Ceux qui ne nous représentent pas en tant que sport ne partagent pas nos valeurs, et ils ne sont pas les bienvenus ici. C’est aussi simple que cela » a d’abord pesté le deuxième pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Next-gen Auto .

« Nous devrions les bannir à vie »

Par la suite, Sergio Pérez a demandé à ce que les auteurs de tels comportements soient bannis à vie de tout Grand Prix de la Formule 1 : « Je suis donc d’accord pour dire que nous pouvons tous en faire plus. Mais je pense qu’il est très important de ne pas généraliser, car il est très rare d’entendre des choses comme ça de nos fans. Nous devrions donc les bannir à vie, et ne plus les accueillir. »

« Quelques fans ne devraient pas être capables d’embarrasser notre sport comme ça »